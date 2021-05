Trisha Yearwood dostává vakcínu COVID dva měsíce po pozitivním testu

Trisha Yerwood Dostala první dávku Covid-19 Vakcína po dvou měsících boje s virem.

Ženatý country zpěvák Garth BrooksFotka z Instagramu uprostřed přijetí její první dávky.

“Tento # Každá dívka Konečně dostala svou první dávku vakcíny! Všem, kteří tento den umožnili, děkuji. xo #vděčnýKnihy Yerwood, 56 let.

Yerwoodova první mrtvice přišla jen den poté, co během nástupu probrala své chronické příznaky.Kelly Clarkson Show. “

TRISHA YEARWOOD nabízí aktualizaci pro zotavení COVID-19, říká, že stále nemůže chutnat ani cítit

The země Mughniyeh odhalila, že stále nezískala chuť a vůni.

„Mám oficiálně nějaké hovězí maso Koronavirové onemocněníPřibral jsem a našel jsem to. Co to děláš? “Hostitel Kelly Clarkson, 39, žertoval, podle L. Lidé.

„Spanx se zasmál a také ztratil chuť a vůni jídla, takže jídlo je dnes trochu jiné.“

Yerwood dodala, že si poprvé uvědomila, že nemůže cítit ani cítit, když jí Brooks přinesl kávu pět dní poté, co se nakazila virem.

„Miluji tě, ale dal jsi sem kávu?“ Pamatoval jsem si, jak jsem v té době vyslýchal Brookse.

„Bylo to tak,“ řekla a dodala, že od té doby uběhlo „asi osm týdnů“.

„Teď je to všechno o struktuře. Vím, jestli je něco horké, je to o tom,“ řekl Yerwood. „Miluji vaření, takže když teď vařím, zeptám se Gartha a řekni mi, jestli potřebuje více soli a pepře. Je to nejpodivnější věc.“

Zástupce Jerwoodova manžela, Garth Brooks, 59 let, potvrzený manžel testován v únoru. Zatímco Brooksův test byl negativní, výsledky testu Yerwood byly pozitivní.

„Je to těžké. Je silnější než já,“ ujistil tehdy fanoušky Garth.