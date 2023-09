Datum vydání Starfield, časy vydání a podrobnosti o předběžném načtení Xbox Game Pass – průvodce

S ohledem na to jsme v této příručce provedli určité úpravy a odstranili části předběžného přístupu, takže nám zůstala data vydání, časy vydání a několik dalších klíčových podrobností o uvedení Xbox Game Pass na tento týden.

Zde je tedy vše, co potřebujete vědět o spuštění Starfield na Xboxu a PC:

Na této straně: Datum vydání Starfield Xbox Game Pass Čas vydání Starfield Xbox Game Pass Čas předběžného načtení hvězdného pole pro xbox Velikost ke stažení Starfield Xbox Je Starfield na Xbox One?

Datum vydání Xbox Game Pass společnosti Starfield je 6. září na Xbox Series X|S a PC. Tehdy je Starfield Standard Edition k dispozici všem v rámci služby a všem, kteří si ji zakoupili samostatně.

Čas vydání Starfield Xbox Game Pass

Čas vydání Xbox Game Pass společnosti Starfield je 17:00 PT / 20:00 ET na 5. září 2023 A 1:00 GMT / 2:00odpoledne SELČ na 6. září. To je také okamžik, kdy bude Standard Edition k dispozici pro hraní, pokud jste si ji zakoupili.

Čas předběžného načtení hvězdného pole pro xbox

plný Předběžné načtení hvězdného pole On je nyní dostupný na Xbox Game Pass, který vám umožní stáhnout si celou hru do vašeho Xbox Series X|S nebo PC před spuštěním. Chcete-li se k tomu dostat, přejděte do aplikace Xbox Game Pass, najděte Starfield v části Již brzy a poté vyberte možnost Pre-Install.

Velikost ke stažení Starfield Xbox

Velikost stahování Starfield je cca 100 GB Na a kolem Xbox Series X a Xbox Series S 116 GB na počítači. Existuje šance, že před vydáním Xbox Game Pass dostaneme další aktualizaci, ale Bethesda zatím nic neřekla.

Je Starfield na Xbox One?

Starfield lze hrát na Xbox One prostřednictvím Xbox Cloud Gaming. K této verzi máte přístup s předplatným Xbox Game Pass Ultimate, ale pro bezproblémový zážitek budete potřebovat silné a spolehlivé připojení k internetu. Starfield nebyl vyvíjen nativně pro Xbox One a v budoucnu se to pravděpodobně nezmění.