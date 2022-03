Je Barry Keoghan správnou volbou pro Batman Foe [SPOILER]? Podívejte se na jeho úžasný výkon v této nezávislé hře

upozornění na brzduNečtěte, pokud jste se nedívaliBat-man. „

Ačkoli Barry Keoghan Dobře etablovaný charakterní herec, který měl nezapomenutelné výkony v mnoha pozoruhodných filmech, jako jsou „Dunkirk“, „Eternals“ a „The Green Knight“, je to jeho krátký film na konci „The Batman“, který může žít až ho v příjmení. Dvojice se prochází po Arkhamském azylu s Hádankářem (Paul Dano), na uzavřeném zasedání o jejich zločineckých ideologiích, které zahrnuje Keoghanovu postavu, která zmiňuje slovo „klaun“ a srdečně se směje. Není třeba, aby největší světový detektiv zjistil, že tato postava – ačkoliv se objevuje pouze v profilu a v titulcích je označována jako „Neviditelný vězeň Arkhamu“ – se vrátí, aby lovila Batmana jako další inkarnaci Žolík.

Tato role není zdaleka nejslavnějším nepřítelem Batmana, ale přitáhla hollywoodskou královskou rodinu a za své temné herecké výkony vyhrála ceny Akademie Heatha Ledgera a Joaquina Phoenixe. Zatímco Jokera obvykle hrají špičkoví posluchači včetně Jacka Nicholsona, Jareda Leta a dokonce i Marka Hamilla ve fanouškovském vokálním projevu, může Keoghan působit na diváky jako jakýsi zástupný znak.

Ale nebojte se: Každý, kdo zná Keoghanovu práci na znepokojivém nezávislém filmu z roku 2017, bude vědět, že je to inspirativní výběr – a každý, kdo je v jeho výkonu nový, by si to měl okamžitě vyzkoušet. Tento film straší Yorgose Lanthimose.“Zabití posvátného jelenaMalý akční thriller o rodině Murphyových v čele s kolegou z „Batmana“ Colinem Farrellem a Nicole Kidman, kterou mučí mladík Martin (Keoghan), který záhadně vstoupí do jejich životů.

Film je plný mnoha znepokojivých zvratů, ale stačí říct, že Keoghan je děsivý padouch, plný prázdných výrazů a nelítostných pohledů i v těch nejsmutnějších momentech. Navíc jeho názory na spravedlnost a morálku jsou pevné, ale kluzké jak pro Murphyse, tak pro publikum. Martinova DNA je tak sladěna s bizarním chaosem a záhadou Joker Ledger, že tento film by mohl být prakticky kánonem, původním příběhem nadpřirozeného padoucha v jeho raných dobách. Dokonce i malé fyzické nuance Keoganova herectví – podivná gesta a pohyby při zírání, chůzi, dokonce i pojídání špaget – způsobí, že jeho výkon jako Joker vyskočí z obrazovky.

Co se týče přesné budoucnosti postavy v této nové „Batman“ sérii? Je to nejisté, jak nedávno promluvil režisér Matt Reeves rozmanitéVaria na to, jak scéna neměla konkrétně vzrušovat pokračování, ale spíše ukázat strukturu gothamského podsvětí.

„Nikdy jsem se nepokoušel říct: ‚Hej, hádej co, tady je Joker. Další film! To nikdy nebyl nápad,“ řekl Reeves. Myšlenka byla spíš říct: „Hele, podívej, víš co? Pokud si myslíš, že problém v Gothamu zmizí, můžeš na to zapomenout. Už se to vaří. Už je to tady. A je to opravdu vynikající.“

Podívejte se na trailer „Killing of a Sacred Deer“ níže a pokud chcete žasnout nad Keoghanovým výkonem, podívejte se na celý film na Netflixu.

