Hariharan „miluje práci“ se svým synem Akshayem na indo-polském filmu „No Means No“

Slavný zpěvák Hariharan odhalil svou lásku ke zpívání písní v připravovaném indo-polském filmu No Means No, který režíruje Vikash Verma a v hlavní roli hraje Dhruv Verma. Spolu s Hariharanem má ve filmu píseň Shreya Ghoshal.

“No Means No” je mezinárodní hindsko-polský film režírovaný Vikashem Vermou a v hlavní roli s Dhruvem Vermou. Můj syn Akshay Hariharan a já jsme dělali hudbu k filmu. Byl to zajímavý projekt se spoustou hudby a elektronickým doprovodným skóre, které poskytl Akshay. Práce na tomto projektu se nám líbila.”

Skladatel a zpěvák Hariharan věřil, že partitura filmu by měla mít výrazně evropský nádech. Hojně používá violoncello a klavír a za své nejlepší doprovodné partitury získal také některé z nejlepších zpěváků z Německa, Běloruska a dalších částí Evropy.

Jeho syn pan Akshay Hariharan je hudebním producentem písně „No Means No“. Karan Hariharan je také jedním ze zpěváků filmu.

“Není jeden z nejočekávanějších filmů, režírovaný Vikashem Vermou, v hlavní roli Dhruv Verma a řada úžasných herců. Je mi ctí být hudebním producentem a skladatelem tohoto filmu. Byla to skvělá zkušenost jako spousta tvrdé práce.” prošel a dostal jsem od Hari Ji mnoho vedení. Je to v podstatě směs indické, evropské, elektronické a všech druhů jiné hudby. Doufám, že jsme to udělali správně,“ říká Akshay Hariharan.

Film se většinou natáčí v chladných místech v Polsku. Ve filmu hrají Gulshan Grover, Deep Raj Rana, Sharad Kapoor, Dhruv Verma, Natalia Pak, Anna Jozek, Sliuya Cheek, Paul Cheek, Jersey Handslik, Nazia Hassan, Anna Ador a Kat Christian.