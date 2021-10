Nová mise NASA rozbije kosmickou loď na asteroid, aby přesměrovala její směr

NASA je připravena otestovat planetární obranný systém, který by jednoho dne mohl zabránit „nebezpečnému asteroidu“ v dopadu na Zemi.

The Oznámila to v úterý vesmírná agentura Mise Double Asteroid Redirection Test (DART) má podle plánu odstartovat prostřednictvím rakety SpaceX Falcon 9 24. listopadu ze základny letectva Vandenberg v Kalifornii.

Mise bude testovat obranný plán asteroidů nazývaný technologie kinetického nárazu, který v podstatě zahrnuje spuštění kosmické lodi na asteroid rychlostí téměř 15 000 mil za hodinu, aby se změnil její směr.

„DART bude první ukázkou technologie kinetického nárazu, která změní pohyb asteroidu ve vesmíru,“ uvedla NASA. v prohlášení.

Cílem DARTu bude binární asteroid zvaný Didymos. Systém asteroidů se skládá z asteroidu vysokého 780 metrů a „malého měsíce“ širokého 160 metrů.

Amerika se mění rychleji než kdy dřív! Přidejte Changing America do souboru Sociální síť Facebook nebo Cvrlikání Feed, abyste měli přehled o novinkách.

Podle fotoaparátů a autonomní navigace sonda záměrně narazí na Měsíc rychlostí 6,6 kilometru za sekundu, uvádí NASA.

„Srážka by změnila rychlost malého měsíce na oběžné dráze kolem hlavního tělesa o zlomek jednoho procenta, ale to by změnilo oběžnou dobu mladého měsíce o několik – dost na to, aby bylo možné jej pozorovat a měřit pomocí teleskopů na Zemi,“ uvedla kosmická agentura. .

Asi po roce plavby ve vesmíru má sonda podle plánu zasáhnout mladý měsíc Didymos v září 2022.

Přečtěte si další příběhy o změně Ameriky

Nové snímky Marsu poskytují vodítka k hledání starověkého života

NASA hlásí mnoho ohnivých koulí létajících po obloze nad Spojenými státy

NASA Lander objevuje velké překvapení na Marsu

Nová studie říká, že na Venuši není život, ale Jupiter může být jiný příběh

Vrtulník NASA NASA přistává jako nikdy předtím