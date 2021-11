Zpět k normálu – OrissaPOST

APřestože země G20 hodnotí globální ekonomiku zpustošenou pandemií COVID-19, která vypukla na začátku roku 2020, neexistuje odpověď na veledůležitou otázku, zda se věci vrátí do normálu, a pokud ano, kdy a jak. Práce z domova se ve většině případů zdá být připravena na chvíli pokračovat, užívat si oblíbenou zábavu, jako je sledování filmů v kinech, trávení času v nákupních centrech, cestování na pláže a jiná místa pro dovolenou (přes letiště a nádraží) a sportovní akce, které bude se to hemžit lidmi stále vypadá jako děsivá představa.

Nedávno The Economist vytvořil „index normálnosti“, aby zjistil, jak se lidské chování změnilo a nadále prochází transformací v důsledku pandemie. Použil jsem osm obecných kritérií seskupených do tří, abych získal reálnou představu o současné realitě.

Jedná se o dopravu, cestování, rekreaci, volný čas, práci, účast v obchodech a obsazenost kanceláří.

V rámci agregace dopravy a cestování měřila objem veřejné dopravy ve velkých městech, množství dopravních zácp ve stejných městech a počet mezinárodních a vnitrostátních letů. Aby bylo možné nalézt status quo v zábavě a volném čase, byla použita měření pro množství času stráveného mimo domov, příjmy z pokladen kin odrážející návštěvnost sponzorů a návštěvnost profesionálních sportovních akcí. Obchody a obsazenost kanceláří vypovídá o pracovním životě lidí ve velkých městech.

Studie zahrnovala 50 největších světových ekonomik, které dohromady tvoří 90 procent globálního HDP a 76 procent světové populace. Globální index normality se v březnu 2020 snížil po přísných restrikcích uvalených mnoha zeměmi na jejich občany. Od té doby se neustále zlepšuje a jak je tomu nyní, svět se vrátil téměř ze dvou třetin do života před pandemií. Ukazatele, jako je maloobchodní návštěvnost a čas strávený v zahraničí, se obnovily rychleji než jiné, zejména návštěvnost sportů a lety, ačkoli globální průměr ve skutečnosti neodráží rozdíly v různých konkrétních zemích.

Aktivita v žádné ze zemí, kde byla studie provedena, se nevrátila k normálu. Čína krátce dosáhla úrovně před pandemií během oslav lunárního nového roku v únoru, částečně díky rekordním příjmům z pokladen. V čele tabulky je aktuálně Dánsko, těsně následované Pákistánem a Českou republikou. Vietnam, který zavedl omezení po první velké vlně infekcí COVID-19 způsobených více přenosným typem delta, vykazuje známky rychlého zotavení. Z 50 zkoumaných zemí se 37 rychle posouvá k normálu.

Hlavním znakem oživení a návratu k normálu je obnovení veřejné dopravy. Úroveň dopravních zácp se také odrazila. Lety jsou však v mnoha zemích stále pozastaveny, protože vládní omezení brání mezinárodnímu cestování. Toto je oblast, kde musí středisko a vlády indických států tvrdě pracovat a podnikat kroky k zajištění toho, aby se uplatňovalo vhodné chování pro COVID, spíše než aby používali kryt strachu z nových vln k maskování své vlastní neschopnosti a odmítnutí jednat, když lidé je velmi obtížné přimět obě strany, aby se setkaly.

Když byly v březnu, dubnu 2020 a 2021 uzamčení normou, klesla doba, kterou člověk strávil mimo domov, o 20 procent, podle celosvětového průměru. Pandemie během tohoto období způsobila zmatek ve filmovém a sportovním průmyslu. Uzavření kin a sportovních stadionů snížilo aktivitu v těchto místech na nulu. Od té doby vykazují pomalou trajektorii zotavení. Zajímavé je, že průzkum zjistil, že kina získala velkou podporu díky uvedení nejnovějšího filmu o Jamesi Bondovi No Time to Die.

Zoom meetingy a doručování Amazonu byly dvě prominentní rysy obnovy pandemie COVID-19. Může to trvat roky, než se míra obsazenosti kanceláří vrátí na předchozí úrovně, ale maloobchodní apetit je od poloviny loňského roku pozoruhodně silný a nyní je nad úrovní před pandemií. To vypadá velmi povzbudivě.

Krátce před jednáním summitu G20 od 30. do 31. října zástupkyně generálního ředitele ILO Martha Newtonová vyzvala země G20, aby přijaly opatření na podporu cestovního ruchu, který byl těžce zasažen koronavirem. 19 pandemie. Je to proto, že koronavirus zdecimoval svět práce, což mělo za následek ztrátu 255 milionů pracovních míst po celém světě jen v roce 2020. To je čtyřnásobek toho, co se stalo během finanční krize v roce 2009. Odvětví cestovního ruchu celosvětově zaměstnává asi 300 milionů pracovníků, z nichž mnozí se buď stali nejistými, nebo museli přijmout neformální práci, aby si vydělali na živobytí. Vlády po celém světě musí zajistit bezpečná pracoviště, odstranit omezení cestování a upřednostnit obnovení práce. To spolu s akcemi na ekonomické frontě vyžaduje okamžitou pozornost.