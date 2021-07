Střední a východní Evropa-trhy se zlotými jsou lepší než jejich vrstevníci, protože čtení inflace vyvolalo očekávání zvýšení úrokových sazeb

Anita Komovice BUDAPEŠŤ (Reuters)-Polský zlotý v pátek vzrostl a překonal své vrstevníky. Překvapivé čtení inflace zvýšilo očekávání ohledně zpřísnění v zemi, protože tvůrci politik dosud odolávali normalizaci cen. Zlotý si udržel stabilní 0,23% až 4,5670 za euro, protože bleskové údaje CPI v červenci dosáhly 5% r/r, což bylo nad očekávání, a vzrostlo z 4,4% r/r v červnu. „Inflace je mnohem vyšší, než se očekávalo, což zvýší očekávání normalizace politiky,“ řekl varšavský obchodník s FX. “Reakce trhu je však tlumená a zlotý je jen mírně silnější, protože na případné rozhodnutí o zvýšení sazeb si musíme počkat do listopadu.” Polská centrální banka musí ještě zvýšit úrokové sazby, i když její vrstevníci v Maďarsku a České republice v červnu zpřísnili boj s inflací, když se ekonomiky začaly vzpamatovávat z pandemických minim. Maďarská centrální banka oznámila v úterý druhé zvýšení sazeb a uvedla, že bude každý měsíc podnikat “pevné kroky”. Maďarský forint ráno oslabil, ale vyrovnal své ztráty a zvýšil se o 0,16% na 357,00 za euro. “Forint si našel cestu zpět na cestu konsolidace a očekávám, že bude pokračovat i příští týden,” řekl forintský obchodník v Budapešti. Kromě úterního zvýšení sazeb o 30 bazických bodů pomohla měna také komunikaci americké centrální banky, řekl obchodník. Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell ve středu naznačil, že centrální banka bude na předchozí stimul čekat déle, aby snížila stimuly, oslabila dolar a podpořila měny střední a východní Evropy, přičemž maďarský forint roste. Koruna klesá o 0,03% a obchoduje se za 25 485 proti společné měně. Jinde česká ekonomika ve druhém čtvrtletí vzrostla o 0,6% ve srovnání s předchozími třemi měsíci, což je méně, než se očekávalo, ukázala data v pátek. Meziročně ekonomika reálně rostla o 7,8%. Akciové trhy byly smíšené, přičemž Varšava klesla o 0,43%, Budapešť o 0,35%a Praha o 0,13%. CEE SNAPSHO NA TRHECH T 1125 CET CURRENC IES CET CURRENC IES CET CURRENC IES 2021 BID CLOSE CHANGE EURCZK = český EURHUF = Maďarsko 0 EURPLN = polský EURRON = Rumunsko EURHRK = Chorvatsko EURRSD = srbský 0 Poznámka: Počítáno od 1800 za den změna CET denní změna Zavírací změna v roce 2021 .PX Praha 1206,00 1204,440 +0,13% +17,41 0% .BUX Budapes 48142,1 48286,06 -0,30% +14,33 t 7% .WIG20 Varšava 2255,87 2265,69 -0,43% +13,70% .BETI Buchare 11874,8 11874,76 +0,00% 21,10 st 4%. Sofia 570,71 570,87 -0,03% +27,52% Denní změna výnosu (citace) vs. Změna balíčku v České republice c CZ2YT = Rs CZ5YT = Rs CZ10YT = s Polsko PL2YT = Rs PL5YT = Rs PL10YT = s DOPŘEDU 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česká republika 1,30 1,69 1,93 0,73 Rep ****************************************** ******* ************