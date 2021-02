Cyberpunk 2077 se na konzole pěkně neprodává

Snímek obrazovky : Red Projekt CD

Cyberpunk 2077Spuštění konzoly Byla to katastrofaA samozřejmě se zdá, že to odráží dostatek prodejů konzolí, přičemž hra podle nejnovější zprávy skupiny pro průzkum trhu NPD klesla ze seznamu bestsellerů z minulého měsíce. Dokonce i téměř čtyřletý Switch je exkluzivní The Legend of Zelda: A Breath of the Wild Lepší prodej.

Cyberpunk 2077 klesl na 18. místě v seznamu nejprodávanějších her NPD v lednu 2021, Z druhého místa v prosinci„Měsíc, ve kterém byl vydán. To to dává dolů Minecraft: PlayStation 4 Edition„Což bylo # 17 a nahoru Super Mario párty Pro Switch, který byl # 19. Zde je úplný seznam:

1. Call of Duty: Black Ops: studená válka 2. Assassin’s Creed: Valhalla 3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 4. Madden NFL 21 5. Crossing zvířat: Nové obzory * 6. Mario Kart 8: Deluxe * 7. Dobrodružný fit kroužek 8. Call of Duty: Modern Warfare 9. Super Smash Bros. Ultimátni * 10. NBA 2K21 * 11. Super Mario 3D All-Stars * 12. FIFA 21 13. Immortals: Rising Phoenix 14. Mortal Kombat 11 15. Just Dance 2021 16. Legenda o Zeldě: Dech divočiny * 17. Minecraft: PlayStation 4 Edition 18. Cyberpunk 2077 * 19. Super Mario Party * 20. UFC 4

Je pozoruhodné, že CD Projekt Red nesdílí digitální údaje o prodeji s NPD, takže by se stále mohl prodávat lépe než to, co ukazuje seznam, zejména na Steam. Mezitím Nintendo nesdílí ani digitální údaje o prodeji. Všimněte si také, že Cyberpunk 2077 Po stažení hry Sony poté, co slíbila vrácení peněz jen týden poté, co se hra objevila, si ji nelze v obchodě PlayStation Store koupit.

Mezitím Switch nadále prodává jako horké koláče. “Nintendo Switch byla v lednu nejprodávanější konzolovou platformou,” uvedl analytik NPD Matt Pescatella píše. Může to být způsobeno neustálými omezeními dodávek pro konzoly nové generace nebo jen tím, že Switch je skvělý, má již zavedenou knihovnu a je mnohem levnější. Zdá se, že se lidé v nejbližší době nepřestanou kupovat každý roční Call of Duty, ale je působivé vidět jako exkluzivní konzole. Crossing zvířat: New Horizons Zůstává téměř na vrcholu seznamu téměř rok, protože se původně objevil.