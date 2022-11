Sestava Švýcarského mistrovství světa 2022: Seznam, výhled, nejlepší hráči

Není divu, že Švýcarsko se počtvrté za sebou kvalifikovalo na mistrovství světa. Překvapivé je, jak velký úspěch tým za poslední dva roky zaznamenal. Na evropském šampionátu švýcarský tým šokoval svět tím, že v osmifinále vyřadil držitele světového poháru Francii a málem porazil Španělsko, než prohrál na penalty. Poté si Švýcarsko zarezervovalo letenku do Kataru tím, že postupně získávalo body v kvalifikační skupině, která zahrnovala mistry Evropy Itálie.

To vše přišlo navzdory změně tréninku v polovině kvalifikace a hned po úspěchu na Euru. Když Vladimir Petkovic odešel do Bordeaux, Švýcarsko přivedlo bývalého středního obránce Murata Yakina, který za svou zemi odehrál 49 zápasů. Yakin vedl tým přes druhou polovinu kvalifikace a nyní tým vypadá sebevědomě před skupinovou fází, která ho jistě prověří.

Poté, co se Švýcarsko kvalifikovalo do finále mistrovství světa v listopadu, vstoupilo do znepokojivého období tím, že nevyhrálo prvních pět zápasů roku 2022, včetně porážek proti Anglii, Portugalsku a Španělsku směřujícím do Kataru. Švýcarský tým ale ve svých posledních dvou zápasech v Evropské lize národů odskočil vítězstvím nad Portugalskem a Španělskem a jako patnáctý tým světa zamíří do Kataru.

Rozpis skupiny G (všechny časy ET)

– Kamerun 24. listopadu, 5:00

– Brazílie 28. listopadu, 11 hodin

– Srbsko, 2. prosince, 14 hodin.

Fitness trenér

Murad Jakinodehrávající se v srpnu 2021

Švýcarsko mělo po úspěchu v kvalifikaci na Euro 2020 a mistrovství světa co slavit. JustPicturesPlus Images / Imago

hráči ke sledování

Granit Xhaka, záložník

Střední záložník je hlavním kapitánem švýcarské reprezentace. Pouze Xherdan Shaqiri se v aktivní sestavě zúčastnil více zápasů se Švýcarskem a oba budou mít na kontě třetí finále mistrovství světa. Xhaka na scéně Světového poháru výrazně postoupil již dříve, skóroval na každém z posledních dvou turnajů. Ale jeho houževnatost a spolehlivost ve středu pole jsou klíčem k postupu do vyřazovací fáze, zvláště pokud Švýcarsko doufá, že odrazí talentovaného brazilského útočníka a porazí Srbsko v těžkém finále skupinové fáze. Po úspěšném roce se Švýcarskem a díky tomu, že mu pomohl dovést Arsenal k rychlému startu v Premier League, přijel Xhaka do Kataru ve skvělé formě a má zkušenosti, aby pro Švýcarsko prorazil.

Jan Sommer, brankář

Sankce hrály v posledních letech zásadní roli v úspěchu Švýcarska a Sommerová stála v srdci tohoto úspěchu. Brankář Borussie Moenchengladbach se během mistrovství Evropy proti Francii pořádně vrátil a v kvalifikaci na mistrovství světa proti Itálii zachránil i masivní pokutový kop, který pomohl Švýcarům k vítězství ve skupině. Penaltu zachránil i v posledním utkání týmu proti Česku v Evropské lize národů. Mistrovství světa 2018 zaznamenalo nejvyšší počet pokutových kopů, jaký kdy byl na mistrovství světa udělen, takže pokud jste Švýcaři, pomůže vám vědět, že máte po své straně jednu z nejlepších pokutových zastávek ve sportu.

Manuel Akanji, obránce

Existuje důvod, proč Pep Guardiola a Manchester City v létě sebrali Akanjiho z Borussie Dortmund, a vše začíná jeho stabilní přítomností v obraně. Sedmadvacetiletý střední obránce je známý tím, že umí číst zápas a také rozdělovat míče, přičemž jeho fyzické vychytávky stačí na silné i rychlé útoky. Akanji se začíná rýsovat jako skutečný vůdce Švýcarska, které bude potřebovat silného obránce, aby se vypořádalo s děsivými útočníky skupiny.

Embolo vedl švýcarskou skupinu v počtu branek během kvalifikace na mistrovství světa. Evaldas Semiotas / Imago Images

Brill Embolo, útočník

Poté, co vstřelil 25 gólů ve třech sezónách v Borussii Monchengladbach, se 25letý hráč letos v létě přestěhoval do Monaka, kde zaznamenal silný start s osmi góly ve všech soutěžích. Při asistenci Švýcarům do Kataru vedl Embolo v zemi kvalifikační skupiny mistrovství světa se třemi góly. Embolo je silný útočník schopný samostatně vést útočnou linii a zastavovat hru, což jsou dvě vlastnosti, které by mohly být pro Švýcarsko důležité proti fyzické obraně, jako je Brazílie a Srbsko. Od posledního mistrovství světa byl propagován jako klíč k odemknutí švýcarského útoku a Embolo s podporou zkušeného záložníka založeného na silném rozložení má vše, co potřebuje pro samostatný turnaj.

Historie mistrovství světa

Dvanácté zjevení

Poslední vystoupení: 2018 (16. kolo).

Nejlepší úspěch: Čtvrtfinále v letech 1934, 1938 a 1954

Vyhlídky a očekávání

Poté, co poslala Francii na mistrovství Evropy a porazila místo v Kataru mimo Itálii, může mít mistrovství světa v roce 2022 pro Švýcarsko v poslední době největší očekávání. Ale vzhledem k favoritům mistrovství světa ve skupině, jako je Brazílie a další silná evropská strana v Srbsku, Švýcarsko si musí dávat pozor, aby se očekávání nezměnilo ve zklamání.

Švýcarský tým začíná finále mistrovství světa proti Kamerunu a bude se muset postarat o to, aby začal správnou nohou. Švýcarsko se vrátilo do Brazílie před čtyřmi lety v Rusku a byl by obrovský úspěch znovu získat bod. Vše ale nasvědčuje tomu, že poslední zápas ve skupině proti Srbsku určí druhý tým, který ze skupiny vypadne. Ke vzrušení z finále skupiny přispělo mezinárodní pozdvižení, které vytvořili Xhaka a Shaqiri, když na minulém mistrovství světa skórovali proti Srbsku a představili se albánské národní ikony, což vedlo k dobré mezinárodní reakci.

Tým Světového poháru

brankáři: Gregor Kopel (Borussia Dortmund), Philipp Kohn (Salcburk), Jonas Umlin (Montpellier), Jan Sommer (Borussia Mönchengladbach)

ObránciManuel Akanji (Manchester City), Eray Kommert (Valencie), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Ricardo Rodriguez (Turín), Fabian Schar (Newcastle), Sylvain Widmer (Mainz)

mediátoři: Michel Ebecher (Bologna), Edmilson Fernandez (Main), Fabian Fry (Basilej), Remo Froeller (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Ryder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Gabriel Sue (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea)

útočníci: Brill Empolo (Monaco), Christian Wassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salcburk), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg)

