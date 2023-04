Rishi Sunak prošetřil prohlášení o zájmu

Mluvčí Downing Street řekl: „Jsme rádi, že můžeme pomoci komisaři vysvětlit, jak transparentně to bylo deklarováno jako ministerský zájem.“

Minulý měsíc Sunak čelil otázkám ohledně akcií, které jeho manželka Akshata Murti vlastní v Koru Kids, agentuře péče o děti, která by mohla těžit z nové politiky odhalené v jarním rozpočtu.

Paní Mortyová byla uvedena jako přispěvatel do jedné z těchto agentur, Koro Kids, teprve 6. března.

Labouristická poslankyně Katherine McKinnell se zeptala pana Sunaka, zda má o prohlášení zájem, a on odpověděl: „Ne, všechna moje sdělení jsou učiněna normálním způsobem“.

Dodala: „Pokud Rishi Sunak nemá co skrývat, měl by se zavázat ke zveřejnění záznamu před květnovými volbami, aby se o tom veřejnost mohla přesvědčit.“

Pilotní projekt by mohl vést k tomu, že by do profese vstoupilo více hlídačů dětí, a vytvořit více obchodů pro společnosti jako Koru Kids.