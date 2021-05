Tour WTA: Ashley Partey potřebuje k postupu v Madridu 3 sady

TENIS – WTA 1000 – Otevřené mistrovství v Madridu – Caja Magica, Madrid, Španělsko – 5. května 2021 Australská Ashley Party v zápase během čtvrtfinálového zápasu proti České republice Petra Kvitova REUTERS / Sergio Perez

Nejúspěšnější Australanka Ashley Partiová v úterý ve čtvrtfinále Mutua Madrid Open zvítězila nad Petrou Kvitovou 6: 1 6 6: 3.

Barty trvalo 1 hodinu a 48 minut, než porazila Češky, když v jednom ze tří setů, které hrála v roce 2021, postoupila na 11: 1.

„Je to jen zůstat v boji,“ řekl Barty. „Neustále hledej a nikdy to nenechej vyklouznout. To rozhodně nezaručuje výsledky, ani to nezaručuje úspěch. Zaručuje to, že si dáš nejlepší šanci dělat to, co děláš, objevit a najít cestu.“

Barty bude v semifinále čelit Paule Badusové. Španěl číslo 8 osiva Belinda Pencic rozrušená 6-4 7-5 za 1 hodinu 49 minut. Bensic se dopustil 29 nezapomenutelných faulů tím, že podruhé v řadě prohrál s Badusou.

„Musím být upřímný,” řekl Badusa. „Byl jsem dnes velmi napjatý.” „Protože někdy jsou tyto zápasy trochu obtížné, když jsem proti nim hrál před dvěma nebo třemi týdny a myslíš si ve své mysli, že máš šanci dostat se do semifinále. Byl jsem tak nervózní, ale jsem velmi šťastný, protože jsem zvládl ovládat všechny nervy a mohl jsem hrát svoji hru. “No.”

Pátá semena Arena Sabalenka se kvalifikovala do semifinále poté, co Elise Mertensová odešla ve druhém po běloruských 4: 0. Sabalenka vyhrál první set 6-1.

Sabalenka bude hrát Anastasii Pavlyuchenkovou, vítězku 7-6 (4), 7-6 (2) nad Karolínou Muchovou z České republiky. Rusům trvalo postup téměř dvě hodiny.

Zahájení 35 Saint-Malo

Sedmá sedmička Nina Stojanovic podlehla v 16. kole ve francouzském Saint-Malo Itálce Jasmine Paulini 4: 6, 6: 2, 6: 1.

Stojanovic byl zlomen šest z devítikrát při ztrátě.

V dalších zápasech se Alyona Bolsova vrátila zezadu se sadou, aby porazila Ocean Dudin z Francie 5-7, 7-5, 7-5 za dvě hodiny a 39 minut. Semeno č. 6 Arantxa Ross kleslo na francouzskou Harmony Tan 6-4 6-2. Pátá osiva Victoria Golubic porazila belgickou Great Minin 6-4, 4-6, 7-6 (2). Slovensko porazilo Ukrajinku Annu Karolinu Schmidlovou Katerinu Kozlovou 6-3, 5-7, 6-4.

