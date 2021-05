Nier Replicant Datamin naznačuje v přepínacích plánech

© Square Enix

Jho: Automaty Je to velmi milovaný a chválený titul, který se často objevuje v různých nabídkách přepínače pevných portů. Totéž platí o elegantním titulu NieR Replicant verze 1.22474487139„Což bylo nedávné opětovné vydání / opětovné vydání – naši přátelé z Push Square to popisují jako … “Na půli cesty mezi” Popisy. Ačkoli by to nevyhovovalo vkusu každého, tato brilantní a vylepšená iterace původní kultovní klasiky byla dobře přijata.

Uvidíme je tedy na Switchi, nebo dokonce v našem přehledu zařízení, která mají pod kapotou trochu více energie? Je to možné a některé výsledky dataminu byly sdíleny Reddit Zdůrazněno je, že v kódu hry jsou uloženy předvolby pro ‚NX ‘, které samozřejmě odkazují na původní kódové označení a vývojovou referenci pro Switch. Jedná se o pokračování fámy na seznamu Amazonových vydání Switch, který vyšel krátce v loňském roce.

Stejný datový faktor však v aktualizaci zdůrazňuje, že práce přepínače byla zrušena nebo alespoň odsunuta na vedlejší kolej v době, kdy název vstoupil do závěrečných fází vývoje. Pokud jde o spustitelný počítač z LAUNCH jiných platforem, není tam žádný údaj o „NX“.

Jaké jsou vyhlídky na přemístění replikátoru NieR, případně s NieR Automata? Myslíme si, že Nintendo bude muset motivovat Square Enix, aby se do toho zapojilo, a jeho spuštění vyžaduje také spoustu her – funguje na PS4 a Xbox One, ale existují kompromisy a neúčinné jsou i porty pro PC. Obrovská popularita přepínače však znamená, že většina vydavatelů zváží mezery, pokud mají pocit, že je publikum nadšené.

Vybrali byste si na Switch jednu nebo obě hry NieR, nebo byste se raději drželi hraní na jiných systémech? Dejte nám vědět v komentářích!