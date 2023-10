Zkontrolujte, zda je čára spuštěna v otevírací sérii Thunderbirds

John Salák, Petr Panáček a Jiří Peštuka byli o víkendu v úvodní sérii Carolina Thunderbirds proti Danbury Hot Tricks. Birds se v Connecticutu rozdělil, ale Check Line získal o víkendu 5 bodů.

John Salak se vrací po 48 zápasech s Thunderbirds v minulé sezóně. Jeho sestava v pravidelné sezóně čítala působivých 15 G a 40 A a v 10 zápasech play off zaznamenal 11 bodů z levého křídla. Toto bude Salahovo druhé turné s Thunderbirds, které začne v roce 2018 a potrvá do sezóny 2021. Ve všech třech letech byl bod + noční hráč.

Petr Panáček přišel do Camel City v minulé sezóně a nasbíral 50 bodů v základní části ve 34 zápasech a 13 v play off. Pro Panáčka to bude druhá angažmá v Carolině, čímž se připojí k Čechům Salahovi a Jiřímu Peštukovi v sezónách 2018 až 2021. Pestuka působí v Thunderbirds od roku 2017, v sezóně 2019-20 zachránil 29 zápasů. Stejně jako jeho kolegové čeští hráči byl Peštuka bodovým nebo lepším nočním bruslařem na kontrolní čáře.

V pátek odcestují Thunderbirds na sever, aby se v odvetném zápase Commissioner’s Cup střetli s uchazeči o play off 2022-23. Ve své druhé sezóně s Winstonem-Salem nastoupili Salák, Panáček a Peštuka ve druhé lajně Caroliny a právě z této lajny vstřelili svůj první gól v sezóně 2023–24. Pestuka zvýšil na 1:0 asistencí Peštuky v 7:35. Danbury by odpověděl dvěma z nich. Jeden v prvním a druhý v juniorském právu.

Třetí bod pro českou lajnu by přidal Jan Salah svým gólem ve vyrovnané síle. Salah vyrovnal asistencí českého parťáka Panáčka a dostal body na 4 u čáry.

Calib „Gus“ Ford začal své celkové skóre v roce 2024 posledními dvěma večery Thunderbirds, a když zazněl poslední klakson, bylo to 4-2 Birds.

Thunderbirds spěchají k vítězství v Connecticutu! Konečné skóre: Carolina Thunderbirds 4 – Hot Tricks 2. Nenechte si ujít další zápas zítra v 19:00 EDT v Connecticutu. Přejít Thunderbirds! ⚡🏒 #houfovat se #CarolinaThunderbirds pic.twitter.com/7EFbmJKcFr — Carolina Thunderbirds (@carolinatbirds) 28. října 2023

Dvě asistence Panáčka mu zajistily 200. bod ve svetru Thunderbirds a jeho 3. hvězdu večera.

sobota Věci se nevyvíjejí dobře pro ptáky. Carolina měla 35 střel na branku, ale dokázala překonat pouze jeden hattrick brankáře Connora McCulluma. Jediný gól Birds dal obránce.Tati“ Joe Kennedy S pomocí Panáčka.

Carolina hostí rozšíření Wytheville Blue Ridge Bobcats doma v přátelských hranicích Winston-Salem Fairgrounds Annex. Můžete na nich chytit hry Carolina Thunderbirds Síťové světlo Kanál.

Tip pro profesionály: Píše se to „WITH“ ville pro všechny vysílací stanice, které potřebujete.