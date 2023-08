Velvyslanectví varuje, že občané USA musí Bělorusko okamžitě opustit

Velvyslanectví USA v Minsku, hlavním městě Běloruska, řekl V.I poradce V pondělí by se Američané měli vyhnout cestě do Běloruska kvůli „neustálému napomáhání ruskému nevyprovokovanému útoku na Ukrajinu, hromadění ruských vojenských sil v Bělorusku, svévolnému prosazování domácích zákonů“ a riziku zatčení a občanských nepokojů.

Poznamenala, že Litva minulý týden uzavřela dva hraniční přechody, což by mohlo omezit trasy z Běloruska. Velvyslanectví varovalo, že Litva, Polsko a Lotyšsko – všechny členské státy Evropské unie – zvažují uzavření dalších hraničních přechodů.

Velvyslanectví uvedlo, že všichni Američané v Bělorusku by měli okamžitě odejít, buď přes „zbývající hraniční přechody“ s Litvou nebo Lotyšskem, nebo letadlem. Uvedla, že američtí občané nebyli schopni přejít do Polska po zemi z Běloruska.

Podle nedávného vyhledávání letů Google neexistovaly žádné přímé ani navazující lety z Minsku do USA, zatímco lety do Londýna se tento týden prodávaly až za 10 000 USD a zahrnovaly mezipřistání v Ázerbájdžánu. Některé lety byly směrovány přes Moskvu, ale USA také varovaly Američany, aby necestovali do Ruska nebo přes Rusko, s odkazem na riziko svévolného zatčení. Rovněž doporučila Američanům, aby necestovali na Ukrajinu ani přes ni, přestože doprava na Ukrajinu je již velmi omezená.