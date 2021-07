pozval Fauciho, hlavního učence, aby informoval výbory sněmovny; Dotaz na telefonní hovor

Jeden z vědců poslal e-mail Dr. Anthony Fauci Během prvních dnů roku COVID-19 Vypuknutí viru, které vypadalo, jako by bylo zkonstruováno.

Následující večer se vědec připojil k dalším odborníkům na základě hovoru s hlavním patologem a o několik dní později odmítl myšlenku vytvořeného viru jako „crackbotovou“ teorii.

Dva vyšší domácí republikáni nyní chtějí vědět, jak by vědec mohl velmi rychle přinést tak dramatickou změnu názoru na virus, který i nadále trápí špičkové odborníky.

Zástupce Jim Jordan, R-Ohio, Řekl ve čtvrteční zprávě Kristian Andersen, virolog z Scripps Research Institute v Kalifornii, se zajímal o to, o čem se hovořilo během hovoru, což mohlo přispět ke změně názoru.

Andersenův e-mail byl propuštěn s další skupinou v červnu.

E-mail je částečně přečtenNapsal: „Neobvyklé rysy viru tvoří opravdu malou část genomu (<0,1%), takže je třeba skutečně pečlivě prozkoumat všechny sekvence, abychom zjistili, že některé (pravděpodobné) rysy se zdají být vytvořeny,“ v e-mailu připustil, že výzkum byl v raných fázích a že jeho tým potřebuje více času, aby mu lépe porozuměl.

Jordan, hodnotící člen soudního výboru Sněmovny, a zástupce James Comer, R-Ky., Hodnotící člen Sněmovny pro dohled a reformu, v dopise Andersenovi uvedl, že e-mail byl zaslán 31. ledna 2020. následující večer to byl Andersen a „několik dalších mezinárodních virologů“ je v kontaktu s Fauci.

Republikáni uvedli, že obsah hovoru zůstává temný, ale mezi rozhovorem a 4. únorem 2020 poslal Andersen e-mail Dr. Peteru Daszakovi, generálnímu řediteli EcoHealth Alliance, který označil člověkem vytvořený nápad za jednoho z „klíčových jezdců“ teorie obíhající v tuto chvíli. “

Podle prohlášení Andersen napsal Daszakovi: „To zjevně není tento případ.“

Andersen, Národní institut pro alergie a infekční nemoci na fauci, a Daszak nereagovali na e-maily od Fox News po pracovní době s žádostí o komentář.

Do tří dnů, bez vysvětlení, proč zástupci napsali, „jste zcela převrátili svůj názor a začali pojmenovávat teorii, která dala důvěryhodnost„ teorii cracků “.“ Zdá se, že primární rušivou událostí byl konferenční hovor z 1. února s Dr. Fauci. Máme velký zájem o pochopení toho, co se stalo při tomto volání, nebo co se zdálo, že věda způsobila tak dramatickou změnu ve vaší hypotéze týkající se inženýrství COVID-19. Proto žádáme o brífing na úrovni personálu co nejdříve, nejpozději však 5. srpna 2021. “

Andersena na sociálních médiích bránili ti, kteří tvrdí, že je běžné, že vědci mají sofistikované teorie o nemocech.

Prohlášení republikánů ve výboru pro dohled nad domem požadovalo, aby se Fauci připojil k Andersenovi a diskutoval o výzkumu získávání zaměstnání Provedeno v laboratoři ve Wu-chanu.