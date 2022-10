PS Plus Essential Games oznámené na listopad 2022 pro PS5 a PS4

Všechny tři tituly, které se do služby připojí příští týden, mají alespoň rozumnou kvalitu, přičemž Nioh 2 je jasným prvenstvím. Na našich stránkách jsme to nazvali „vynikající akční pokračování“. Recenze Nioh 2 PS4 Od března 2020. „Navzdory slabým stromům dovedností, zapomenutým příběhům a mírným problémům s rovnováhou spojil Team Ninja dokonalost hry. Je to základní hra pro každého, kdo se považuje za fanouška původní produkce nebo směřování programu.“

Naším samostatným výběrem pro listopad 2022 je Heavenly Bodies – k dispozici na PS5 i PS4 – což se ukázalo jako zajímavé i frustrující, když jsme učinili náš verdikt. Popsali jsme to jako „šílenou a záměrně matoucí hru“ s chytrým předpokladem a konkrétní hratelností. Dobře také využívá ovladač DualSense, takže pokud můžete, nezapomeňte hrát na PS5.

Pak je tu sada LEGO Harry Potter, která se dá dohromady LEGO Harry Potter: Roky 1-4 A LEGO Harry Potter: Od 5 do 7 let V jednom kompletním remasteru pro PS4. „Sada LEGO Harry Potter je stejně dobrá, ne-li lepší, než byla na PlayStation 3,“ řekli jsme v 7/10 Recenze PS4. „Když dáte obě hry dohromady, budete mít pocit, že hrajete jednu dlouhou hru, spíše než dvě relativně krátké. Stále existují některé nepříjemné současné mechanické problémy a neuspokojivé souboje s bossy, ale fanoušci Harryho Pottera i LEGO her si přijdou na své. užij si to tady.“