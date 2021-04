Čtyři astronauti plus tučňák prošli kapsli Dragon Crew

Čtyři astronauti na koni v opakovaně používané kosmické lodi Dragon SpaceX Crew sdíleli krátký přehled svého života na oběžné dráze Hodiny po spuštění bezchybné Z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě.

The Poslání posádky astronautů 2 – Shin Kimbro z NASA, Megan MacArthur, Thomas Pesquet z Evropské kosmické agentury (ESA) a japonský vesmírný let Akihiko Hoshid – představují svého pátého společníka: Hra s měkkým tučňákem s názvem „GuinGuin“.

“Bylo to opravdu skvělé vidět Xinxin začít létat poté, co jsme dosáhli nuly,” vtipkoval Kimbra během toho. Video prohlídka.

Po spuštění posádky 2, 23. dubna 2021, se uvnitř posádky Dragon Endeavour objeví index „GuinGuin“ s nulovým g. (Obrazový kredit: NASA TV)

GuinGuin však nebyl jediný, kdo se naučil létat s nulovou gravitací. Pilotka posádky Megan MacArthurová připustila, že se cítila trochu neohrabaně, když se znovu naučila pohybovat v mikrogravitaci po přestávce více než deseti let.

„Jsem tu jako malý ptáček. Ale to se cítí opravdu dobře. Dobré a divné. Naštěstí je to malý prostor,“ řekla MacArthurová, kterou její předchozí kosmický let poslal na Hubbleův vesmírný dalekohled na palubě raketoplánu Atlantis v roce 2009 .

MacArthur, její manžel, je astronaut NASA Bob Behnken Letěl ve stejné kapsli během první mise posádky Dragon v květnu loňského roku a později na ni zapůsobily citlivé dotykové obrazovky, které cestujícím poskytují přehled o systémech kapsle.

„Je skvělé mít namísto starých měřidel dotykové obrazovky,“ řekla v souvislosti s kabinou raketoplánu ve vnitřním prostoru. „Můžeme vidět všechna různá zařízení, která máme. Prohlédněte si stránky různých systémů. Můžeme monitorovat výstup a dokážeme sledovat dokovací sekvenci, až se dostaneme k vesmírné stanici.“

“GuinGuin” plave bez váhy na palubě SpaceX’s Crew Dragon Endeavour. (Obrazový kredit: NASA TV)

Během krátké cesty bylo spousty úžasu. Vesmírná kapsle zvaná Endeavour vystřelila k nebi na palubě použité rakety Falcon 9 Když začalo vycházet slunce Na Floridě je posádka odměněna po dlouhém čekání na odpalovací rampě s výhledem na východ slunce vyhrazeným pro velmi málo lidí.

„Zachytili jsme slunce několik minut poté, co jsme vzlétli,” řekl Kimbro odněkud z Jižní Afriky, když kapsle uskutečňovala svoji druhou oběžnou dráhu. „To bylo tak zvláštní, vidět sluneční světlo přicházející.”

MacArthur řekl: „Pro mě bylo stoupání úžasné. Let byl tak plynulý, že jsme si nemohli přát nic lepšího.“

Astronaut NASA Shane Kimbro (uprostřed) předvádí Crew Dragon Endeavour na oběžné dráze 23. dubna 2021. „GuinGuin“ ukazuje ukazatel nuly g vpravo. (Obrazový kredit: NASA TV)

Později, poté, co astronauti vyskočili ze svých skafandrů, mohli pozorovat druhý stupeň nově umístěné rakety Falcon 9 plovoucí pod kosmickou lodí.

Zdá se, že mezinárodní posádka, první za posledních 20 let, která spojila astronauty z NASA, Evropské kosmické agentury a JAXA, se ve stísněné kapsli své téměř 23hodinové plavby na Mezinárodní vesmírnou stanici zcela pohodlně cítila.

„Uvnitř je to velmi pohodlné, jsme velmi dobře chráněni, všechno je v pořádku,“ řekl Thomas Pesquet, než diváky ošetřil zamračeným pohledem z okna kapsle.

“Tato kapsle je úplně jako simulátor makety, až na to, že je reverzibilní, takže jsme vlastně vzhůru nohama,” dodala Akihiko Hoshid.

Posádka 2 by měla dorazit na Mezinárodní vesmírnou stanici zítra 24. dubna po 5:00 (9:00 GMT), kdy se přidá ke čtyřem astronautům posádky 1 a třem členům Expedice 65, čímž se celkový počet cestujících dostane na oběžnou dráhu. … Základna do 11.

„Užíváme si náš první den ve vesmíru a těšíme se na kvalitní čas strávený s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice,“ řekl Kimbero.

