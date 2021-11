‘Polar Preet’: Důstojník britské sikhské armády Preet Chandy se vydává na samostatnou výpravu na jižní pól

Poznámka editora – Tento příběh je součástí závazku CNN pokrývat problémy související s identitou, včetně rasy, pohlaví, pohlaví, náboženství a společenské třídy.

(CNN) – Preet Chandy si klade za cíl zapsat se do historie. Dne 7. listopadu se důstojník indické sikhské armády narozený v Británii vydává na dlouhou cestu do Antarktidy. Jakmile dorazí, doufá, že se stane První barevná žena Lyžujte sólo a bez podpory do Antarktidy.

Nic na cestě se nezdá snadné.

Po cestě do Chile bude spuštěn u vstupu do Herkula v Antarktidě. Odtamtud se Chandy vydá na samostatný 700 mil dlouhý trek po ledu k pólu, přičemž bude táhnout 90kilogramové saně s veškerým vybavením, palivem a jídlem po dobu asi 45 dnů.

Slunce nikdy nezapadne, ale teploty mohou klesnout až na minus 50 stupňů Celsia (minus 58 stupňů Fahrenheita), jak se vítr ochladí. Jediným jejím kontaktem s vnějším světem bude každodenní kontrola u jejího podpůrného týmu.

Chandni, která přijala její přezdívku „Polar Preet“ články a shánění finančních prostředků, strávila dva a půl roku přípravou na vyčerpávající expedici.

Prošla tréninkem cracku ve francouzských Alpách, prošla se přes ledovec Langjukull na Islandu a vydržela 27 dní na grónském ledovém příkrovu – nemluvě o měsících, které strávila taháním těžké pneumatiky za svým domovem v Anglii, simulujícím tahání saní.

Bylo mi řečeno: “Ve skutečnosti nevypadáš jako polární badatel.”

32letá armádní kapitánka je odhodlána dosáhnout svého cíle – pro vlastní uspokojení a doufá, že inspiruje ostatní, aby posouvali své hranice a zpochybňovali kulturní normy.

“Nejsem ve skutečnosti obrazem, který by podle mě lidé očekávali, ale zatím,” řekla CNN s odkazem na svůj jihoasijský původ. “Bylo mi řečeno, že ve skutečnosti nevypadáš jako polární badatel.”

Chandy utrpěla omrzliny – rané stadium omrzlin – na špičce nosu, když ji trápilo špatné počasí v Grónsku. “Lidé mi říkali: ‘Nikdy předtím neviděli omrzliny na někom barvy mé kůže’,” řekla.

“Opravdu doufám, že to lidi inspiruje, a doufám, že udělám něco, co bylo mimo moji zónu pohodlí… co by lidi inspirovalo, aby posouvali své zóny pohodlí a posouvali své limity.” Dodala, že to může být cokoliv, protože polární let zjevně není realistický pro každého.

Vlastní cesta Chandni již zavedla daleko od jejích kořenů v anglickém městě Derby, kde vyrůstala se dvěma staršími bratry.

Poté, co jako teenager hrála závodně tenis a v 16 letech se přestěhovala na tenisovou akademii v České republice, se Chandy v 19 letech vrátila do Spojeného království. Při studiu fyzioterapie vstoupila do britské záložní armády jako lékařka. kurs.

Počkala několik týdnů, než to někomu z rodiny, ke které se přidala, řekla, “protože pro někoho z mého prostředí je to něco neobvyklého.”

Podle posledního vývoje Zpráva britské vlády Pokud jde o rozmanitost ozbrojených sil, tvořili černoši, Asiaté a etnické menšiny k 1. dubnu 2021 2,7 % důstojníků v běžných ozbrojených silách Spojeného království. Zpráva uvádí, že pouze 0,1 % jednotlivců, kteří deklarovali své náboženství, byli Sikhové.

Po promoci a tvrdé práci fyzioterapeutky se svými pohotovostními závazky v armádě se Chandy v roce 2012 rozhodla vstoupit do pravidelné armády. Vojenské povinnosti ji zavedly do Nepálu v Keni a naposledy do Jižního Súdánu, kde byla nasazena na šestistovce -měsíční mírové turné Organizace spojených národů.

Během toho si Chandy vyvinula vášeň pro vytrvalostní závody, od prvního půlmaratonu ve 20 letech až po supermaratony včetně Marathon des Sables – 156 mil dlouhého závodu přes písky a slané pláně saharské pouště.

Po dokončení akce si Chandy uvědomila, že potřebuje novou „velkou věc“, na kterou by se měla zaměřit – a sen o její sólové cestě do Antarktidy se zrodil navzdory jejím velmi malým zkušenostem s lyžováním.

Další ženy vylezly s Norskem na jižní pól lev Arnesin První žena na světě, která se vydala na cestu sama a bez podpory v roce 1994. Chandy však věří, že by byla první barevnou ženou, která by tak učinila sama a bez podpory.

Herectví je důležité

Pandemie Covid-19 zkomplikovala Chandniho úsilí připravit se na cestu, takže její loňská cesta do Grónska byla například časově náročná a nákladná. Jako lékařská stážistka byla také součástí britské očkovací kampaně proti Covid-19.

Kladku – téměř 7 stop dlouhé skandinávské sáňky, které se holí přes antarktický led – pojmenovala po své neteři Simran. Její skandinávské brusle jsou pojmenované po jejím synovci Karanvirovi. Cesta by měla trvat 45–47 dní; Dužnina udrží potravu 48 dní.

Chandy si po cestě plánuje poslechnout audioknihy – vzpomínky Michelle Obamové o tom, jak se „stala“ oblíbenkyní – a na svém mobilním telefonu má připravené zvukové zprávy od blízkých přátel, které si v případě potřeby přehraje. Natočí denní vlog, který nahraje její tým podpory, aby ostatní mohli sledovat její pokrok.

Strávit více než šest týdnů o samotě v tak obtížných podmínkách však bude dosud největší Chandniho výzvou. Ale víra, že může inspirovat ostatní, jí pomůže posunout se dál.

“Myslím, že čím víc děláš, tím víc si uvědomuješ, že jsi schopný. A to neplatí jen pro lidi z mé komunity, ale chápu, že z komunity, jako je ta moje, existuje spousta hranic a bariér – a to je něco neobyčejné. A hodně času se na to prostě nehledí. Vždy stejně pozitivní, když děláte věci, které jsou neobvyklé.“

Během příprav na svou expedici, kterou podniká v rámci své aktivní vojenské služby, si Chandy také stále více uvědomuje, jak důležité je pro mladé lidi vidět někoho jako ona jako vzor.

Jeden Přihlásit se Na svém blogu z dubna ukazuje, že v tradičním indickém úboru tahá za sebou. „Jsem hrdá na to, že jsem pandžábská dívka,“ napsala s tím, že roky popírala své indiánské kořeny.

“Byly doby, kdy bych si nemyslela a neuvědomovala si, jak důležité je herectví,” řekla CNN. „Možná to bylo posledních pár let a během této cesty jsem si také uvědomil, jak je to opravdu důležité a jak se ještě další malé holčičky jmenují Preet, protože Preet je běžné indické jméno nebo mé druhé jméno Kaur.

“Vidí někoho, kdo může být ze stejného prostředí nebo vypadá trochu jinak, než očekávají, a jak je to mocné.”

Armádní důstojník pomáhá ostatním i hmatatelnějším způsobem. Během pobytu v Jižním Súdánu zorganizovala Chandy charitativní akci pro sebe a další členy služby. Během prvního uzamčení Covid-19 v Anglii v loňském roce získala peníze pro charitativní organizace podporované NHS v Anglii prostřednictvím Další vytrvalostní výzva

Po svém návratu z Antarktidy plánuje Chandy vytvořit „dobrodružné stipendium“ pro ženy za použití poloviny peněz získaných prostřednictvím výzvy Go Fund Me na její polární expedici. Řekla, že bude otevřena ženám jakéhokoli věku nebo původu.

“Může to mít jakékoli dobrodružství, každé jedinečné dobrodružství, které chtějí udělat, je posunout nějakou hranici. Nemusí to být polární expedice. A opravdu doufám, že to bude pokračovat rok co rok.”

Má také nedávno dokončenou absolventskou párty Masters of Sports Medicine and Exercise, na kterou se těší v polovině ledna – a doufá, že si příští léto užije dovolenou na pláži. “Určitě je to na mém seznamu úkolů,” řekla.

