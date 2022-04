Brightmusic uvádí „Night of Old Tunes“ 19. dubna | Umění a zábava

První – a nejstarší – tón bude Mozartův slunný kvartet na flétnu a smyčce C dur, jeho nejoblíbenější dílo pro nástroj, který údajně nenávidí.

Sonata Cho Choo San od Michaela Webstera pro flétnu, klarinet a klavír je inspirována lidovými melodiemi z Pucciniho tragické opery „Madame Butterfly“ z roku 1904.

Bohuslav Martinů napsal své uhrančivé kvarteto pro hoboj, housle, violoncello a klavír v roce 1947 na staročeské rytmy.

Vzrušujícím zakončením večera je „Old Ralph Records“ Kenjiho Bunche, který zajistí, že účastníci Brightmusic budou posláni domů s dlouhotrvajícím úsměvem.

Jednotné vstupné na místě stojí 20 USD. Vstup je zdarma pro studenty a vojáky v aktivní službě s průkazem totožnosti. Velká, pohodlná svatyně First Baptist Church umožňuje sociální distancování pro bezpečnost veřejnosti.

Hudebníci Brightmusic na tomto koncertu vystoupí Gregory Lee (housle), Samuel Formicola (housle a viola), Mark Newman (viola), Meredith Belica Wells (violoncello), Parthena Owens (hoboj), Lisa Harvey Reed (hoboj), Chad Burrow ( klarinet) a Amy Ai Lin Ching (klavír).

Některé podrobnosti o skvělé hudbě pro tento koncert:

Mozart Všeobecně se má za to, že flétnou opovrhoval, nápad vycházel pouze z dopisu otci, který souvisel s případem jeho malého syna za nesplnění lukrativní zakázky.

„Úplně mě sklíčí, když musím skládat pro nástroj, který nesnesu,“ napsal často váhající mladík svému otci, zřejmě proto, aby vinil flétnu, že práci nechce dokončit.

Ve skutečnosti, protože některé z jeho nejmilovanějších skladeb jsou napsány na flétnu, byl často dotazován, jak mohl tak skvěle skládat pro nástroj, který nenáviděl. Kvarteto C dur je ukázkovým příkladem jeho dovednosti s nástrojem.

Na objednávku amatérského hráče na flétnu to, co dvouakční kvarteto postrádá v nenapodobitelných nárocích, to dohání nejen svou elegancí a čirou krásou.

Michael WebsterSonátové trio Cho-cho-san, pojmenované po tragické postavě v Pucciniho „Madame Butterfly“ a založené na populárních námětech z opery, „není typickým virtuózním operním modelem. Místo toho sleduje děj a je podobné sonet, který odráží Pucciniho použití opakujících se sofistikovaných témat… [making] Knihy nakladatelství

„V čisté komorní hudbě jsem vždy více sám sebou,“ Bohuslav Martini Kamarád napsal v roce 1947. „Nemohu vám s radostí říct, že jsem začal skládat komorní hudbu.“

Ve stejném roce napsal své osobní a vysoce expresivní kvarteto pro hoboj, housle, violoncello a klavír a jeho láska k tomuto formátu se projevila.

Kvartet je napsán v půvabném neoklasicistním stylu na Mozartovu počest a zároveň obsahuje prvky staročeských lidových melodií, ke kterým se během své kariéry často obracel.

Na základě sady starých záznamů jeho otce 78 otáček za minutu, Kenji Punch„Ralph’s Old Records“ je remake starých Kenjiho melodií z éry deprese.

„Můj otec se jmenuje Ralph Bunch. Napsal to na svou facebookovou stránku. Některé melodie mohou být známé, ale všechny budou mít přitažlivý vztah ke stylu – plné jazzu, rozmarů a humoru.“

Bunch, kritikou uznávaný houslista a skladatel působící v Portlandu v Oregonu a jeden z nejvýznamnějších amerických mladých skladatelů (48 let), je absolventem Juilliard School. Kombinuje prvky jazzu, bluegrassu a hip-hopu s klasičtějšími a tradičními americkými formami.

The Oregonian v recenzi napsal: „Bunch si vysloužil pověst jednoho z nejlepších a nejpřátelštějších skladatelů své generace své generace.“

Brightmusic Chamber je premiérem klasické komorní hudby v Oklahoma City.