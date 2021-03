West Ham 3: 3 Arsenal: Kladivům chybí třígólový náskok, protože Alexandre Lacazette získává bod v napínavé hře se šesti brankami | fotbalové novinky

Hlavička Alexandre Lacazette byla dokončena v 82. minutě působivého comebacku Arsenalu, když se West Ham vzdal třígólového vedení a v napínavém střetu na londýnském stadionu remizoval 3: 3.

Hammers závodili v tom, co se zdálo být nenahraditelnou výhodou poté, co k úvodnímu gólu Jesseho Lingarda (15) přidali Jarroda Bowena (17) a Thomase Sochika (32).

Ale Lacazette hrál svou roli na začátku vzrušující reakce Arsenalu, když se jeho střela odchýlila od Součka (38), před dalším cílem Craiga Dawsona snížit rozdíl (61). West Ham byl frustrován, když se Lacazette setkala s křížem Nicolase Pepeho, aby si zajistila podíl na kořisti.

To by byla porážka pro stranu Davida Moyese poté, co byl v takové vedoucí pozici, ale jeho tým zůstává na pátém místě se 49 body, dva body za Chelsea na posledním místě v Lize mistrů. Výsledek posunul Arsenal na deváté místo před zápasem Aston Villa s Tottenhamem později v Super neděli.

Hodnocení hráčů West Ham: Fabianski (6), Koval (7), Dawson (6), Diop (6), Creswell (6), Sochik (6), Rice (7), Bowen (7), Lingard (8), Penrahma (7), Antonio (6). Ponorky: Noble (neznámý), Fredericks (neznámý). Arzenál: Lino (6), Chambers (8), Louise (7), Pablo Marie (6), Terni (6), párty (6), Zacchae (5), Saka (6), Odegaard (7), Aubameyang (5) Lacazette (8). Ponorky: Pepe (7), Smith Rowe (6), Martinelli (neznámý). Můž zápasu: Callum Chambers.

Jak Arsenal vzrušení opět vzdoroval

West Ham zvítězil pouze třikrát v 24 domácích zápasech Premier League proti Arsenalu, ale den začal o pět míst za svými soupeři na stole a první půlhodinu dominoval.

Mikel Arteta hovořil o tom, že chce dostat Arsenal zpět do výšin, které jim nastavil poté, co si při čtvrteční prohře Evropské ligy 1: 0 s Olympiacos vedly špatně, ale po 15 minutách zaostal, když Lingard zasáhl downsizing Michela Antonia.

Jesse Lingard slaví úvodní gól West Hamu



Po devadesáti osmi sekundách Arsenal upadl dále do komických okolností. Bocayo Saca fauloval Antonia na hranici pokutového území, ale když se střelci při přípravě na standardní kop otočili zády, prudký Lingard zahrával rychlý volný kop v Bowen’s Road, který v jeho těsné pozici překonal Bernda Lena.

Arteta se cítil přinucen něco změnit, protože Saka a neúčinný Pierre Emerick Aubameyang si vyměnili křídla, ale svědčil o tom, že jeho tým již potřetí abdikoval, když se Sochik (32) vrhl na hlavu Antonia přímo z kříže Vladimíra Kovala do dolního rohu a ukazoval opakování. Češi byli na straně okrajově.

Bylo to poprvé, co West Ham zaznamenal hattrick od začátku zápasu Premier League od května 2007 proti Boltonu.

Thomas Partey bojuje v neděli o majetek s Lingardem



Arsenal si ale po pouhých pěti minutách zajistil záchranné lano, když Callum Chambers zahrával na pravém křídle a Lacazette kontroloval křížovou přihrávku a velkou odchylkou od Sočika tvrdě střílel do brány Lukáše Fabianského.

Týmové novinky West Ham získal návrat Jesseho Lingarda ve druhém zápase proti Arsenalu. Zapůjčený anglický křídlo nemohl naposledy čelit mateřskému klubu Manchester United. Lingard se v útočné formaci připojil k Michaelovi Antoniovi, Jarrodovi Bowenovi a Saeedovi Bin Rahmovi. Pablo Marie, Bukayo Saka a Pierre Emeric Aubameyang začali s Arsenalem poté, co se Cedric Soares, Emile Smith Rowe a Gabriel stáhli.

Moyesova strana během úvodního období vstřelila všechny tři své střely na cíl, ale před začátkem druhého poločasu se objevily náznaky, že se hybnost změnila ve prospěch Arsenalu.

Během dvou minut druhého poločasu přišel Arsenal během půl vteřiny, když Lacazette vzal Chambersovu vzdělanou přihrávku a zvedl jeho ránu přes Fabianski, ale Issa Diop dokázal udržet míč mimo brankovou čáru.

Vliv Francouze se zvýšil, když o chvíli později přešel na poskytovatele Saka, který vystřelil přes bránu, ale Fabianski zasáhl jeho nízkou střelu.

obrázek:

Arsenal začal pomalu a zhoršoval se, než se vrátili



Sky Sports „Změna intenzity je výrazná ve srovnání s tím, co jsme viděli v té první polovině,” řekl Jimmy Carragher ve společném komentáři. „Arsenal vypadal, jako by byl v první polovině v posteli. West Ham se v té druhé polovině usadil na stejné posteli.”

O hodinu se mezera zmenšila na jednu, když Arsenal přinutil druhý gól do svého domova. To bylo o to evidentnější, že tentokrát West Ham získal rychlý volný kop. Lacazette pracoval uvnitř s Martinem Odegaardem, který hrál v Chambers na souboji a rozbil nízký kříž za Fabianski z Dawsonu, aby ve stejném počtu zápasů dal svůj druhý vlastní gól.

West Ham přišel o pár palců zpět, aby získal svůj náskok dvěma góly, když Antonio prošel Lingardovým pasem přes Bowena, který ho porazil pouze Lino, ale Kieran Tierney se vzpamatoval a udělal rozhodující blokování.

Nejlepší obrannou formou ztraceného Hamu byl útok a přišly o skvělou příležitost zakončit zápas, když po úžasném díle Saeeda bin Rahmy vystřelil na jeho milost útočník Antonio. Jeho křížová střela dopadla na prodloužení dopředu, ale dokázal odklonit míč do lesa jen z malé vzdálenosti.

Arteta zatím vytlačil Aubameyanga navzdory jeho potřebě dosáhnout cíle, když byli povoláni Emil Smith Rowe a Pepe, a ten byl tím, kdo otevřel West Ham potřetí, aby dokončil temperamentní boj.

Odegaard znovu zasáhl, když našel Pepe z pravé strany, a na jeho slabší noze jeho centr nasměroval domů Lacazette ve vzdálenějším rohu.

„Jsou všude, West Hamu,” řekl Carragher. „Pokud jim ukážete pointu, vezmou to.”

Dalším cílem bylo vítězství, téměř kolébající West Ham Road, když Declan Rice pokukoval a bodl rukavice Leno, který byl během své druhé třetiny příležitostným divákem. Arsenal je zpět s poslední ofenzívou, ale Pepeho děsivé úsilí nedokáže dosáhnout místa, protože tato živá soutěž končí.

obrázek:

Callum Chambers po neobvyklém zápase padne na kolena při závěrečném hvizdu



Muž zápasu – Callum Chambers

Jimmy Carragher ze Sky Sports:

„Jdu do Callum Chambers. Kdyby ses podíval na tým Arsenalu a proč je v týmu, myslel by sis, že West Ham mohl být zpracován na standardní kousky.“

„Nemyslíš si, že pro útok Arsenalu udělá hodně, ale bez něj by se do tohoto zápasu nemohli vrátit.“

Reakce hráče: „Smíšené pocity, ale pocit hrdosti“

obrázek:

Alexandre Lacazette slaví vítězství 3: 3 s minutovou hlavičkou



Útočník Arsenalu Alexandre Lacazette do týmu Sky Sports:

„Můj pocit se mísil s hrdostí na návrat týmu. Nerešpektovali jsme plán zápasu od trenéra [in the first half].

“Měli jsme tlak, věděli jsme, že je to velká hra. Musíme hodně pracovat, abychom byli připraveni na konec sezóny.”

“Je to opravdu komplikované, takové zápasy, musíme hodně pracovat. Věděli jsme, že i po špatném prvním poločase se můžeme vrátit a dát více gólů.”

Analýza: Arsenal musí najít konzistenci

Paul Merson ze Sky Sports:

“To byla sezóna Arsenalu, která byla shrnuta do 90 minut.”

„Je to nekonzistentní. Jednu minutu byli chudí a další minutu úžasní, to není dost dobré. Pokud chcete být úspěšným fotbalovým týmem, musíte být důslední, ale mezitím jako horská dráha.“

„Mikel Arteta to musí vyřešit, pokud mají v příští sezóně uspět.“

Arsenal vstává z mrtvých – statistiky Opta

obrázek:

Lingard během první třetiny pokračoval v zapůsobení na West Ham



West Ham nedokázal zvítězit, když ve hře Premier League postoupil o 3 góly poprvé od září 1998 (3: 4 proti Wimbledonu). Arsenal se mezitím vyhnul porážce v zápase Premier League, ve kterém zaostal o podruhé o více než 3 góly – předtím tak učinil proti Bournemouthu v lednu 2017 (3: 3).

Bylo to potřetí v sezóně Premier League, kdy tým vedl o více než 3 góly a nedokázal zvítězit (také West Bromwich 3: 3 Chelsea a Tottenham 3: 3 West Ham) – nejvíce případů v jedné sezóně v Premier League od 2010-11 (také tři).

West Ham zvítězil pouze v jednom ze svých posledních 11 zápasů proti Arsenalu v Premier League (D3 L7) a nedokázal vyhrát ani jedno ze svých čtyř setkání v posledních dvou ligových sezónách (D1 L3).

Thomas Sochik je prvním hráčem, který vstřelil gól a vstřelil vlastní gól ve stejném zápase Premier League v Lost Hamu od Frank Lampard proti Leicesteru v Upton Parku v listopadu 1998.

Co bude dál?

