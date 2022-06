Andreescuová opustila Wimbledon poté, co prohrála přímé sety s Rybakinou

Kanaďanka Bianca Andreescuová vypadla z Wimbledonu poté, co ve čtvrtek prohrála 6-4 7-6 (7-5) s Elenou Rybakinovou z Kazachstánu.

Rybakina vypálil čtyři esa proti dvěma Andreescuovým a proměnil tři ze čtyř brejkbolů.

Rybakina také získala 80 procent bodů při prvním podání, zatímco Andreescuová získala 65 procent bodů při podání.

23letá hráčka, nasazená jako 17. v ženské loterii, se ve třetím kole turnaje střetne s devatenáctiletou Číňankou Chenwen Cheng.

Dvaadvacetiletá Andreescuová postoupila do druhého kola All England Tennis Clubu poprvé v kariéře poté, co v úvodním úterním zápase porazila Američanku Eminu Pictas 6-1 6-3.

Na mužské frontě se ve čtvrtek měl utkat 17. nasazený Denis Shapovalov z Richmond Hill v Ontanu, poslední zbývající Kanaďan ve dvouhře, s Američanem Brandonem Nakashimou.

Kvitová bojuje s nervy, aby vyhrála

Mezitím má dvojnásobná šampionka Petra Kvitová bohaté zkušenosti z travnatého Wimbledonu.

To ale neznamená, že v jihozápadním Londýně je pro ni všechno snadné.

Mluvila jste o nervozitě, když jste přišla do Wimbledonu, a trochu té nervozity jste ukázala i ve čtvrtek, když porazila Annu Bogdanovou 6:1, 7:6 (5).

Bylo to vítězství v setech, ale druhý set nebyl rovný.

Kvitová vedla 5:1, když Bogdan začal zápas od zápasu ustupovat. Kvitová pak získala mečbol při podání 5:4, ale nedokázala tuto příležitost využít a poté i samotný zápas, který nakonec vedl k tiebreaku.

„Hlavně při některých zápasech na mém podání to byly opravdu dlouhé zápasy a psychicky velmi náročné,“ řekla pětadvacátá nasazená Kvitová. „Myslím, že i tohle mi možná vzalo trochu energie z mého odeslání a to jsem nedokázal.“

Pořád to nakonec táhne, jako už tolikrát v minulosti ve Wimbledonu. Svůj první titul vyhrála v roce 2011 a druhý přidala v roce 2014. V roce 2016 byla ale napadena ve svém domě a při hře levou rukou utrpěla zranění nožem. Poté podstoupila operaci a trvalo více než pět měsíců, než se zotavila.

Minulý týden získala pátý travnatý titul v kariéře na turnaji v anglickém Eastbourne.

To jí mělo dodat hodně sebevědomí před tímto turnajem a tímto zápasem.

„Nějak se to povedlo,“ řekla Kvitová u soudu. „Nevím jak, ale udělal jsem to.“

Příště se Kvitová utká s Paulou Padušou. Čtvrtá nasazená porazila Irinu Barru 6-3, 6-2.

Šestá nasazená Karolína Plíšková, která loni došla až do finále Wimbledonu, byla vyřazena z centrkurtu. Češka prohrála s britskou divokou kartou Katie Poulterovou 3-6, 7-6 (4), 6-4.

Pětadvacetiletá Poulterová minulý týden porazila Plíškovou také na přátelském turnaji v Eastbourne a získala tak své první vítězství nad hráčkou z top 10. V závěrečném setu se utrhla do vedení 5:4 a proměnila svůj první mečbol vítězstvím ve volejbale.

Poulter se v příštím kole utká s Harmony Tan. Tan porazil v prvním kole sedminásobnou wimbledonskou šampionku Serenu Williamsovou a poté ve čtvrtek porazil 32. nasazenou Sarah Sorribes Tormo 6-3 6-4.

Kyrgiosi, Tsitsipas připravte se na bitvu

Při losování mužů postoupil Nick Kyrgios ve Wimbledonu pošesté z osmi zápasů do třetího kola. Nenasazený Australan, který se při svém debutu v roce 2014 dostal do čtvrtfinále, porazil 26. nasazeného Filipa Krajinoviče 6:2, 6:3, 6:1.

Byl to mnohem jednodušší zápas než v prvním kole, kdy Kyrgiose posunul na pět setů Brit Paul Gap.

„Překročil čáru v tom prvním kole bylo masivní,“ řekl Kyrgios. „Dnes jsem byl tak trochu ve své zóně. Jen jsem chtěl všem připomenout, že jsem docela dobrý.“

„Jen jsem chtěl všem připomenout, že jsem velmi dobrý“ Uvidíme se ve třetím kole, @NickKyrgios 👊 #Wimbledon pic.twitter.com/sTj5Y5NsLL A[مدش].Tweet vložit

Příště se Kyrgios setká se Stefanosem Tsitsipasem. Řecká čtvrtá nasazená na prvním kurtu porazila Jordana Thompsona 6-2, 6-3, 7-5.

Tsitsipas bude hrát ve třetím kole v All England Clubu poprvé od roku 2018. Loni a 2019 prohrál v prvním kole. Jeho nejlepším wimbledonským výsledkem bylo v roce 2018 dosáhnout čtvrtého kola.

Taylor Fitz také představuje číslo 11 z USA, butik Van de Zandschulp číslo 21 z Nizozemska a Richard Gasquet z Francie.

Španělský hráč Roberto Bautista Agut č. 17 odstoupil z turnaje po pozitivním testu na COVID-19. Měl hrát s Danielem Elahim Galanem z Kolumbie.