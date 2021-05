Prima Star se blíží ke spuštění

Skupina Prima v České republice zahájí svůj 10. televizní kanál 14. června.

Známý jako Prima Star, představí sérii plnou českých a slovenských hvězd, populárních zábavných programů, kvízů a reality show.

Generální ředitel skupiny Prima Mark Singer k vývoji uvedl: „Nový kanál je logickým přírůstkem do rodiny Prima. Za 28 let své existence vytvořila televize Prima velké množství programů napříč všemi typy televizí, z nichž mnohé jsou velmi populární i po letech vysílání, a tak chceme divákům připomenout rodinné stříbro, které bylo dosud ukryto v našich archivech. Prima Star bude místem, kde najdou naše seriály, zábavu a reality show rozdělené do přehledných vysílací bloky, takže se mohou spolehnout, že ho tam najdou každý den ve stejnou dobu. “

Prima Star bude distribuována pozemně do 22 digitálních multiplexerů provozovaných společností Czech Digital Group (CDG). Bude také k dispozici zákazníkům T-Mobile TV, přičemž většina dalších operátorů také očekává, že kanál v budoucnu představí.

Současných devět kanálů skupiny Prima Group dosáhlo v dubnu průměrného sledovanosti 25,37% u celodenního vysílání a 26,30% ve špičkách ve věkové skupině CS15 +.

