Národní centrum pro hurikány: Cesta tropické bouře Iana se posouvá na západ a zvyšuje se pravděpodobnost, že v NC příští týden zažije silný déšť | sledovač | NOAA

Raleigh, Severní Karolína (WTVD) – Tropická bouře Ian nabírá na síle a posouvá svůj kurz trochu na západ, což je detail, který je špatnou zprávou pro předpovědi počasí v Severní Karolíně.

V neděli ráno se bouřkový systém nacházel 600 mil jihovýchodně od západního cípu Kuby. Jeho maximální vítr dosahoval rychlosti 50 mil za hodinu a pohyboval se ze západu na severozápad rychlostí 12 mil za hodinu, Podle Národního centra pro hurikány.

Tyto detaily představují mírné zpomalení a posun na západ – dvě věci, které by mohly zesílit bouři a přinést další prvky do Severní Karolíny.

Je to proto, že posun na západ udrží bouři v teplejších vodách déle – což jí dodá větší změnu síly – a může zabránit bouři v cestě přes velkou pevninu a potenciálně ji oslabit, než zasáhne Floridu.

Západní posun také způsobí, že střed rotace bouře bude více dovnitř, protože se tlačí na sever přes Spojené státy. To umožní větru a dešti z bouře pokrýt větší oblast Severní Karolíny.

Současné předpovědi předpovídají, že se tropická bouře Ian později během dne změní v hurikán, který zesílí a stane se velkou bouří kategorie 4, když v úterý projde Kubou. Pak Ian trochu zeslábne, než přistane někde podél pobřeží Mexického zálivu na Floridě.

Tým First Alert Weather uvedl, že je ještě příliš brzy na to, abychom poskytli podrobnosti o tom, jak Ian ovlivní naši oblast, ale podle prvních indicií to přinese silný déšť a vítr někdy v pátek a sobotu. Právě teď tento silný déšť pravděpodobně spadne mezi 2-4 palce na většině míst v centrální Severní Karolíně.

Držte se ABC11, zatímco náš tým sleduje všechny Ianovy transformace a změny během několika příštích dní.