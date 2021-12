Řecko: 13 mrtvých, další pohřešovaní při nehodě nové lodi s migranty

Atény, Řecko – Nejméně 13 lidí zemřelo poté, co se v Egejském moři převrátila loď s migranty v pátek pozdě, čímž se počet obětí tří nehod během tolika dnů, kterých se účastnily lodě s migranty v řeckých vodách, zvýšil na nejméně 27.

K utonutí došlo v době, kdy pašeráci stále více upřednostňují nebezpečnou cestu z Turecka do Itálie, která obchází silně hlídané východní ostrovy v Egejském moři, které jsou již léta v popředí migrační krize v zemi.

Pobřežní stráž uvedla, že 62 lidí bylo zachráněno poté, co se dhow převrhla v pátek pozdě asi osm kilometrů od ostrova Paros ve střední části Egejského moře. Přeživší řekli pobřežní stráži, že na palubě bylo asi 80 lidí.

Úřady uvedly, že pět člunů pobřežní stráže, devět speciálních lodí, vrtulník a vojenské dopravní letadlo pokračovalo v nočním pátrání po dalších přeživších, přičemž se účastnili i potápěči pobřežní stráže.

Pašeráci sídlící v Turecku stále častěji plní jachty migranty a uprchlíci a poslal je do Itálie.

Již dříve bylo potvrzeno 11 mrtvých poté, co čtvrteční dhow zasáhla skalnatý ostrov 235 kilometrů jižně od Atén poblíž ostrova Antikythéra. Pobřežní stráž v pátek uvedla, že po hodinách strávených na ostrově bylo zachráněno 90 přeživších – 52 mužů, 11 žen a 27 dětí.

„Lidé potřebují bezpečné alternativy k těmto nebezpečným přechodům,“ uvedl řecký úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na Twitteru.

Při samostatném pátečním incidentu řecká policie zatkla tři lidi za pašování a zadržela 92 migrantů poté, co jachta najela na mělčinu v oblasti jižního Peloponésu.

Pátrání také pokračovalo třetím dnem ve střední části Egejského moře, kde se poblíž ostrova Folegandros potopila loď s migranty a zabila nejméně tři lidi. Dalších 13 bylo zachráněno a přeživší uvedli, že se pohřešuje nejméně 17 lidí. Úřady uvedly, že cestující byli původem z Iráku.

Řecko je společným vstupním bodem do Evropské unie pro lidi prchající před konflikty a chudobou v Asii, na Středním východě a v Africe. Počet příchozích však v posledních dvou letech prudce klesl poté, co Řecko rozšířilo zeď na turecké hranici a začalo zachycovat připlouvající čluny s migranty a uprchlíky – taktiku kritizují skupiny pro lidská práva.

Více než 116 000 žadatelů o azyl letos k 19. prosinci překročilo Středozemní moře, aby se dostalo do zemí Evropské unie, uvádí Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Agentura uvedla, že 55 % nelegálně cestovalo do Itálie, 35 % do Španělska, 7 % do Řecka a zbytek na Maltu a Kypr. ———

Derek Gatopoulos na Twitteru: https://twitter.com/dgatopoulos—— Úplné pokrytí globální migrace AP na https://apnews.com/hub/migration