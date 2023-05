Jak si Stefanos Tsitsipas plánuje užít na French Open 2023

Stefanos Tsitsipas si v neděli zarezervoval místo ve druhém kole French Open 2023, ale ne bez námahy. S Jiřím Veselým si Řek do svého úvodního zápasu natáhl čtyři sety, než zápas uzavřel se skóre 7-5, 6-3, 4-6, 7-6 (7).

Tsitsipas bude mít nyní dva dny volna, protože se ve středu ve druhém kole utká pouze s Robertem Carballesem Baenou. Na dotaz na jeho tiskové konferenci, co plánuje mezitím dělat, světová 5. oznámila, že si dopřeje červené víno a bagetu a také nějaké vedlejší tréninky.

„Určitě ano. Dává mi to šanci si trochu víc zacvičit. Dnes jsem se cítil trochu dvořansky, když jsem v něm pár hodin zůstal. Doufám, že to také pomůže. Ano, červené víno a bageta,“ řekl Tsitsipas.

Když reportér vyzdvihl Margot Robbie, oblíbenou herečku Stefanose Tsitsipase, a její film „Země snů“ v souvislosti s tím, jak sám pátý v pořadí chce realizovat své sny v Paříži, opřel se o vtip a řekl, že bude. Podívejte se na Robbieho filmy před jeho zápasy.

„Myslím, že se den před zápasy dívejte na filmy s Margot Robbieovou. To by určitě pomohlo (usmívá se). Co mohu dělat? Jak jsem řekl, v Paříži by se hodila spousta červeného vína a bagety. Řekněme to jen jako odpověď.“ „“.