Venuše ukazuje svou horkou, zamračenou stránku

Na Parkerových snímcích vypadaly teplejší oblasti, jako jsou nižší vulkanické pláně, jasnější, zatímco ty ve vyšších nadmořských výškách, jako je Afroditina Terra, jedna ze tří oblastí o velikosti kontinentu na Venuši, byly asi o 85 stupňů chladnější a tmavší.

Brian Wood, fyzik z Naval Research Laboratory ve Washingtonu, D.C., a hlavní autor Studie zveřejněná tento měsíc v Geophysical Research Letters který popisoval výsledky. „Začne to trochu zářit na velmi červených vlnových délkách. A to je to, co vidíme: povrch Venuše září na velmi červených vlnových délkách, protože je tak horký.“

Snímky také ukázaly halo svítícího kyslíku v atmosféře.

„Podařilo se nám pořídit tyto opravdu krásné, úžasné snímky,“ řekla Nicola Fox, ředitelka divize sluneční fyziky NASA.

Pro Dr. Wooda a další vědce pracující na misi byl výzkum rychlokurzem planetární vědy. „Nikdy jsem nestudoval planety,“ řekl Dr. Wood. „Všichni jsme sluneční fyzici. Jsme odborníci na slunce, ne na planety.“