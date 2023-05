Východní student v Iowě dokáže něco téměř nemožného

Vzpomenete si na dobu, kterou jste strávili na střední škole? Pro někoho to může být trochu delší než pro jiné, ale já na to vzpomínám pozitivně. Byl jsem dobrý student…ne skvělý, ale byl jsem v pohodě. Pamatuji si, že jsem si vytvořil celoživotní přátele a celoživotní vzpomínky, o kterých s mými kamarády mluvíme dodnes. Také si pamatuji, že jsem absolvoval tento velmi důležitý test.

Jakmile se dostanete do druhého ročníku střední školy, začnete se učit o této opravdu velké zkoušce, jejíž dokončení zabere celý den. Je to zkouška, která vám může opravdu pomoci dostat se na vysokou školu vašich snů, a je to také test, který vám může zabránit v tom, abyste se dostali na vysokou školu, kterou chcete.

V závislosti na vysoké škole, kterou chcete navštěvovat, většina vysokých škol vyžaduje, abyste absolvovali zkoušku ACT nebo SAT. Student Dubuque Hempstead dosáhl něčeho méně než 1 % účastníků testu ACT.

Unsplash – Justinus Tjewanda Unsplash – Justinus Tjewanda

Nedávno jsme se naučili hodně o úžasných snech a úspěších, které mladí lidé v Iowě v poslední době měli. Byl tam žák šesté třídy Vyhrál Triple Crown Ve wrestlingu, velký, kdo by to dělal Box v národních zlatých rukavicích Tento týden můžeme nyní přidat Charlieho Driscolla do našeho seznamu úžasných věcí, které kluci z Iowy udělali.

podle KCRGKaždý rok absolvuje ACT asi 1,3 milionu studentů. Pouze 3000 dětí, které test složí, získá perfektní skóre. Charlie Driscoll, který je v Dubuque Hempstead teprve nováčkem, to udělal. V testu ACT, který absolvoval letos v březnu, dosáhl perfektních 36 bodů. Méně než 0,5 % studentů, kteří absolvují ACT, získá perfektní skóre. podle Prep Finderve skutečnosti se blíží 0,313 % studentů.

Co by mohlo být působivější než mít perfektní skóre ACT, je to, že to málem dokázal v prosinci. podle Herald TelegraphCharlie absolvuje test znovu v prosinci a získá skóre 35. A se skóre 35 by se Charlie ocitl v horním 1 % Prep Finder Pouze 0,925 % studentů, kteří absolvují ACT, má skóre 35.

Ukázalo se, že poté, co Charlie získal skóre v horním 1%, chtěl to zkusit a porazit. S výsledkem, který získal ve vědecké části, opravdu nebyl spokojen a rozhodl se zkoušku opakovat. podle Herald TelegraphPodruhé byl test zdarma, tak si Charlie řekl, proč ne?

Řekl,

Bylo to zadarmo a říkal jsem si, že bych mohl jít za lepším výsledkem.

Charlie se také podělil o to, co udělal, aby se připravil na zkoušku. Je to zjevně velmi chytrý mladý muž, ale uvedl, že v jeho strategii hrálo hlavní roli řízení času. Řekl Herald TelegraphA

Ze spousty cvičných testů jsem si všiml, že samotné otázky nejsou tou nejtěžší částí zkoušky. Je přesný čas. Obecně jsem se tedy snažil velmi rychle přejít od jedné otázky k druhé. Když jsem to udělal, obvykle mi zbylo alespoň pět až 10 minut na každý test a vrátím se a zamyslím se nad těmi, které mi dělaly největší potíže.

Abyste měli na paměti, jak působivý výkon to skutečně je, průměrné skóre účastníků testu ACT je asi 21. Minulý měsíc v Iowě jsme se dozvěděli o některých docela skvělých dětech a mohu říci jen to, že budoucnost vypadá docela skvěle. Stav háku. Gratulujeme, Charlie!

10 mýtům o Iowě věřili i někteří domorodci Iowa je státem s více prasečími hlavami než lidmi, ale je toho pro nás mnohem víc než jen plodiny a stvoření. Kolik lidí V realitě Víš to však? READ Skotské fámy: Celtic, Rangers, Leicester, Edward, Agger. Griffiths, Aberdeen, Dundee United, Ryan, Parisic, Leeds, Brighton, Hilde