Hráči Pokemon Go žádají o pomoc v boji s podvodníky, kteří „ničí“ místní komunity

Pokemon Go byl vždy plný podvodníků, kteří používali cheaty třetích stran ke krádeži odměn ostatních hráčů, a pro trenéry v místních komunitách je to čím dál horší.

Cheateři v podobě parodie na Pokemon Go se pro hru ukázali jako zásadní problém. Nebyl to nový problém, naopak, příspěvky na sociálních sítích a fóra se od začátku pravidelně objevovaly online.

Niantic oficiálně uvádí v Zásady hry: „Podvádění definujeme jako chování, které porušuje naše Smluvní podmínky, Pokyny pro hráče nebo Kodex chování pro živé události, jako je falšování polohy (GPS falšování polohy).“ Navzdory tomu se velké množství hráčů stále snadno vydává za identitu a oklamává Niantic pomocí svých GPS trackerů, aby ukradli různé herní odměny.

Čím vzdálenější a lokálnější je vaše komunita, tím pravděpodobněji podpoříte podvodníky, aby se prosadili pomocí více účtů a ukradli všechny vaše tělocvičny a nájezdy.

Nyní, pokud jste například v oblíbeném městě, můžete se přestěhovat na několik jiných míst nebo můžete po několika dnech zmizet. Pokud však nemáte štěstí se sadou tělocvičen nebo raidů, na které se zaměříte, často to „odradí téměř všechny místní ‚skutečné‘ hráče od hraní.“

Jeden country hráč vysvětlit: „To by bylo přijatelné, kdyby se to vůbec nestalo za rok a půl hraní, nekonečné zprávy o těchto účtech od více lidí za tu dobu a absolutně nic se s tím nedělalo.“

Ačkoli Niantic přijal opatření k nahlášení těchto údajných podvodníků, hráči o tom nejsou přesvědčeni. Stejný hráč to podpořil a uvedl, že si je „celkem jistý, že tlačítko nahlásit cheat je v tomto okamžiku plně zobrazeno.“

Další odpověděl: „Máme oblasti, kde je to stále stejný hráč. Je docela zřejmé, že existuje velké množství více účtů. I když je to proti pravidlům. Je také šílené, jaká pravidla Niantic dělá a nedělá.“

Bohužel neexistují žádné známky toho, že by se problém v dohledné době vyřešil, protože se hráči stále zlobí a požadují změnu probíhajícího problému Pokémon Go, který trvá již více než sedm let.

Pokud něco, spoofing se postupem času zhoršil díky nerfům Remote Raid Pass od Niantic, což vedlo hráče k přesvědčení, že se z nich vývojáři snaží udělat spoof.