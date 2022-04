USA urychlují vstup Ukrajinců, protože další přicházejí na hranici s Mexikem

Tijuana, Mexiko (Associated Press) – Spojené státy prudce zvýšily počet Ukrajinců přijatých do země na hranici s Mexikem, protože stále více uprchlíků prchajících před ruskou invazí sleduje stejnou kruhovou cestu.

Státní zábavní centrum v mexickém pohraničním městě Tijuana se podle představitelů města ve čtvrtek zvýšilo na zhruba 1000 uprchlíků. Baldachýn, pod kterým děti ještě před dvěma dny hrály fotbal, byl plný lidí v řadách židlí a lemovaný palandami.

Tijuana se náhle stala konečnou zastávkou pro Ukrajince hledající azyl ve Spojených státech, přitahované přáteli a rodinami ochotnými je hostit a přesvědčenými, že Spojené státy budou vhodnějším útočištěm než Evropa.

Na sociálních sítích se rychle rozšířila zpráva, že volná koalice dobrovolníků, většinou ze slovanských církví na západě USA, přesměrovává denně stovky uprchlíků z letiště v Tijuaně do dočasných úkrytů, kde čekají dva až čtyři dny, než je američtí úředníci pustí dovnitř. za humánních podmínek. Za méně než dva týdny dobrovolníci spolupracovali s americkými a mexickými úředníky na vybudování efektivní a výrazně rozšířené sítě, která by poskytovala jídlo, bezpečnost, dopravu a přístřeší.

Enrique Lucero, ředitel pro záležitosti imigrantů pro město Tijuana, uvedl, že američtí představitelé začali ve středu transportovat Ukrajince na přechod pro chodce v San Diegu, který je dočasně uzavřen pro veřejnost, v naději, že tam ošetří 578 lidí denně spolu s 24 policisty.

Vlad Fedorishin, dobrovolník s přístupem na čekací listinu, ve čtvrtek řekl, že Spojené státy ošetřily 620 Ukrajinců během 24 hodin, zatímco asi 800 dalších denně přijíždí do Tijuany. Dříve dobrovolníci říkají, že Spojené státy přijímaly několik stovek Ukrajinců denně.

CBP neposkytla čísla v reakci na dotazy týkající se operací a plánů za poslední dva dny, pouze uvedla, že rozšířila svá zařízení v San Diegu, aby mohla řešit humanitární případy.

Ve čtvrtek Ukrajinci vytrvale přijížděli a opouštěli rušné zábavní centrum s velkými kufry na kolečkách. Někteří nosili zimní kabáty v nezvykle teplém počasí.

Tábor Tijuana, ve kterém byly stovky Ukrajinců poblíž nejrušnějšího hraničního přechodu se Spojenými státy, byl zlikvidován. Uprchlíci se rozprchli do rekreačního střediska, kostelů a hotelů, aby čekali.

Dobrovolníci, kteří nosí modré a žluté pásky na rukávu reprezentující ukrajinskou vlajku, ale nemají jméno skupiny nebo vůdce, vytvořili frontu na noteboocích a později přešli na mobilní aplikaci, která se obvykle používá ke sledování návštěvy kostela. Ukrajinci jsou povinni přijít na hraniční přechod s USA, jakmile se jejich počet přiblíží, což je systém podobný čekání na stůl v restauraci.

„Cítíme se velmi šťastní a velmi požehnáni,“ řekla Tatiana Bondarenko, která před příjezdem do San Diega se svým manželem a dětmi ve věku 8, 12 a 15 let procestovala Moldavsko, Rumunsko, Rakousko a Mexiko a jejím konečným cílem bylo Sacramento v Kalifornii. . Bydlet se svou matkou, kterou 15 let neviděla.

Další ukrajinská rodina se poblíž vyfotila pod nápisem US Customs and Border Protection v Port of Entry v San Ysidro v San Diegu, nejrušnějším přechodu mezi Spojenými státy a Mexikem. Dobrovolníci pod modrým baldachýnem poskytovali občerstvení, zatímco uprchlíci čekali na své rodiny, aby je vyzvedly, nebo na autobusy, které je odvezly do nedalekého kostela.

Na letišti Tijuana jsou unavení cestovatelé vstupující do Mexika jako turisté v Mexico City nebo Cancúnu nasměrováni do provizorního salonku v budově s černým nápisem „Pouze pro ukrajinské uprchlíky“. Je to jediné místo, kde se lze zaregistrovat pro vstup do Spojených států

Dnes v úterý se na čekací listině dostalo 973 rodin nebo singles.

„Uvědomili jsme si, že máme problém, který vláda nevyřeší, a tak jsme ho vyřešili,“ řekl Phil Metzger, pastor kostela Calvary Church na předměstí Chula Vista v San Diegu, kde asi 75 jednotlivců hostí ukrajinské rodiny a 100 dalších. Uprchlíci spí na nafukovacích matracích a křeslech.

Metzger, jehož pastorační činnost zavedla na Ukrajinu a do Maďarska, operaci nazývá „lepicí páskou a lepidlem“, ale uprchlíci jí dávají přednost před přelidněnými evropskými zeměmi, kde se usadily miliony Ukrajinců.

Bidenova administrativa uvedla, že přijme až 100 000 Ukrajinců, Ale Mexiko je jediná trasa, která produkuje velké množství. Jmenování na amerických konzulátech v Evropě je vzácné a přesídlení uprchlíků nějakou dobu trvá.

Vedení jmenovalo a Strop pro přesídlení uprchlíků 125 000 ve 12měsíčním období končícím 30. září, ale do 31. března přijali pouze 8 758, včetně 704 Ukrajinců. V předchozím roce omezila přesídlení uprchlíků na 62 500, ale absorbovala pouze 11 411, z nichž 803 byli Ukrajinci.

Správa uvolnila více než 76 000 Afghánců přes americká letiště v reakci na loňský odchod amerických jednotek, ale Ukrajince nic podobného nečeká. Podmínečné propuštění, které poskytuje dočasnou ochranu před deportací, je obecně udělováno na dva roky pro Afghánce a jeden rok pro Ukrajince.

Oksana Duzhnik, 36, váhala opustit svůj domov v Bucha, ale vyhověla přání svého manžela, než ruské síly vtrhly do města a opustily ulice poseté mrtvolami. Pár byl znepokojen násilím v Mexiku se svými třemi malými dětmi, ale silná přítomnost dobrovolníků v Tijuaně je uklidnila a přítel z Ohia souhlasil, že je pohostí.

„Máme jídlo.“ Dugnyk řekl den po příjezdu do rekreačního střediska Tijuana, kde stovky lidí spaly na basketbalovém hřišti. „Snad je vše v pořádku.“

Po upozornění prostřednictvím textových zpráv nebo sociálních sítí jsou Ukrajinci voláni na hraniční přechod, jakmile se jejich čísla přiblíží.

Příchod Ukrajinců přichází v době, kdy se Bidenova administrativa připravuje na mnohem větší počet, když 23. května vyprší azylové limity související s pandemií pro všechny národnosti. Od března 2020 využívají USA pravomoc hlavy 42, pojmenované podle zákona o veřejném zdraví z roku 1944, k pozastavení práv požádat o azyl podle práva USA a mezinárodní smlouvy.

Metzger, pastor Chula Vista, řekl, že jeho církev nemůže držet tempo 24 hodin denně, aby pomáhala uprchlíkům, a má podezření, že americké úřady nepřijmou to, co dobrovolníci udělali.

„Pokud něco uděláte hladce,“ řekl, „přijdou všichni.“ „Uděláme to opravdu snadné. Jsem si jistý, že nakonec řeknou: Ne, končíme.“