Tady je to, co zadní světla telefonu 1 opravdu neumí

Již víme, že debutový smartphone, Phone 1, bude dodáván s řadou světelných pruhů na zadní straně. Ale teď, díky Detailní video od Marquise BrownleehoMáme mnohem lepší představu o tom, k čemu by to mohlo být užitečné. Brownleeovo video zdůrazňuje řadu různých případů použití, včetně zapnutí LED diod jako indikátoru nabíjení, zvýrazňování nepřečtených oznámení nebo blikání v čase s vyzváněcími tóny.

Pásky, které nejsou označeny jako „přední strana avatara“, se skládají z více než 900 jednotlivých LED diod zabudovaných v zadní části telefonu. Nic, co generální ředitel Carl Pei dříve ve spisu nenaznačil setkání s hrana Mohly by být moderním pojetím klasického LED světla pro upozornění smartphonu, ale nyní máme mnohem lepší představu o tom, jak to ve skutečnosti funguje.

Zde je seznam všech funkcí, které Brownleeovo video zdůrazňuje:

Všechny pruhy se rozsvítí, aby se zobrazila oznámení.

Středový kruh (kruh?) se rozsvítí a indikuje bezdrátové nabíjení nebo zpětné bezdrátové nabíjení.

Spodní světelný pruh může fungovat jako ukazatel průběhu nabíjení.

Všechny popruhy lze osvětlit, aby fungovaly jako výplňové světlo pro fotoaparát.

Všechny pruhy mohou blikat v čase s deseti vestavěnými vyzváněcími tóny telefonu.

Kromě samotných avatarů je zde také červená LED, která při fotografování telefonu bliká.

V rámci marketingové kampaně se nic neostýchalo chlubit se Phone 1 před jeho vydáním Oficiální spuštění 12. července. ukázal jsem Design zadní strany telefonu Minulý týden a již byla zveřejněna beta verze svého spouštěče pro Android, Žádný OS. Interně víme, že telefon pohání procesor Snapdragon, i když další specifikace zatím nebyly oznámeny. Očekáváme, že se to změní, až se blíží spuštění 12. července.