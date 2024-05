Zde jsou ultra zpracované potraviny, kterým byste se podle 30leté studie měli vyhnout

Přihlaste se k odběru Eat, But Better: Mediterranean na CNN. Náš osmidílný průvodce vám ukáže lahodný životní styl podporovaný odborníky, který posílí vaše zdraví na celý život.





Konzumace ultrazpracovaných potravin je podle 30leté studie spojena s rizikem předčasného úmrtí, ale různé potraviny mají různé účinky.

Například zpracované maso a sladké potraviny a nápoje nejsou spojeny se stejnými riziky jako ultrazpracovaná celá zrna, řekl hlavní autor studie Dr. Mingyang Song, docent klinické epidemiologie a výživy na Harvardské škole veřejného zdraví T. H. Chana.

Studie analyzovala data od více než 100 000 zdravotníků ve Spojených státech, kteří neměli v anamnéze rakovinu, kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovku. Od roku 1986 do roku 2018 poskytovali účastníci každé dva roky informace o svých zdravotních návycích a životním stylu.

Každé čtyři roky vyplňovali podrobný potravinový dotazník.

Skupina, která jedla nejméně zpracované potraviny, snědla v průměru asi tři porce denně, zatímco vyšší skupina podle studie jedla sedm porcí denně. Studie zveřejněná ve středu v časopise BMJ.

Data ukázala, že ti, kteří jedli největší množství jídla, měli o 4 % vyšší pravděpodobnost, že zemřou z jakékoli příčiny, včetně 9% nárůstu rizika úmrtí na neurodegeneraci.

Adam Hoglund/iStockPhoto/Getty Images Nová studie ukazuje, že maso má větší dopad na riziko úmrtí než mnoho jiných druhů ultrazpracovaných potravin.

Song popsal vztah jako „umírněný“ a poznamenal, že vztah nebyl stejně silný mezi všemi typy ultrazpracovaných potravin.

„Pozitivní asociace je způsobena především malým počtem podskupin včetně zpracovaného masa a cukrem slazených nebo uměle slazených nápojů,“ řekl.

Dr. Marion Nestle, Paulette Goddard, emeritní profesorka nutričních a potravinářských studií, uvedla, že zjištění této studie jsou v souladu se stovkami dalších studií v této oblasti, ale co dělá tuto studii jedinečnou, je její analýza různých podskupin v rámci kategorie ultra- zpracovaných potravin. Veřejné zdraví na New York University.

Song nutně nedoporučuje úplné odmítnutí všech ultrazpracovaných potravin, protože jde o různorodou kategorii, řekl.

„Například cereálie a celozrnné pečivo jsou také považovány za ultrazpracované potraviny, ale obsahují mnoho prospěšných živin, jako je vláknina, vitamíny a minerály,“ řekl. „Na druhou stranu si myslím, že by se lidé měli snažit vyhnout nebo omezit konzumaci některých ultrazpracovaných potravin, jako je zpracované maso, nápoje slazené cukrem a také uměle slazené nápoje.“

Existuje také více otázek, které je třeba zodpovědět, pokud jde o ultra zpracované potraviny.

Za prvé, nejnovější studie je mocná kvůli dlouhému časovému období, na které se dívala, ale je to pozorovací studie. To znamená, že ačkoli vědci mohou vidět korelaci, nemohou říci, že příčinou úmrtí byly potraviny, řekl Dr. Peter Wild, čestný člen britského Quadram Institute of Biosciences.

Výzkumníci se také musí blíže podívat na to, které přísady v ultrazpracovaných potravinách mohou ovlivnit zdraví, ať už ano, nebo ne Tyto produkty jsou potravinářské přídatné látky, emulgátory nebo dochucovadla – aby poradily vládám a institucím, jak regulovat potraviny, řekl Song.

Song řekl, že vědci také zjistili, že nejdůležitějším faktorem pro snížení rizika úmrtí je kvalita celkové stravy člověka.

„Pokud lidé udržují obecně zdravou stravu, nemyslím si, že ji potřebují „Bát se nebo mít strach,“ řekl. „Obecný stravovací vzorec zůstává dominantním faktorem určujícím zdravotní výsledky.“

Zdravá strava je pestrá, včetně co nejvíce barevného ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, řekl Wilde.

fcafotodigital/iStockphoto/Getty Images Pohled shora na širokou škálu zdravých syrových potravin pro flexibilní středomořskou stravu. Složení obsahuje lososa, kuřecí prsa, konzervu tuňáka, hovězí steak, ovoce, zeleninu, ořechy, semínka, mléčné výrobky, olivový olej, vejce a luštěniny. 42MP studiové digitální snímání pořízené fotoaparátem SONY A7rII a objektivem Zeiss Batis 40mm F2.0 CF READ Asteroid Bennu: Bezprecedentní vzorek obsahující „kritické prvky“, říká NASA v historickém odhalení Studie říká, že tato dieta v kombinaci s cvičením snižuje nebezpečný břišní tuk a další

„Pokud máte obavy z potravinářských přídatných látek, vybírejte potraviny s nízkým obsahem potravinářských přídatných látek,“ uvedl v e-mailu. „Jen pamatujte na nutriční obsah (z ultrazpracovaných potravin), který se rozhodnete konzumovat.“

Je také důležité si uvědomit, že potraviny by měly být konzumovány v rovnováze. Wild řekl, že ovocná šťáva obsahuje prospěšné vitamíny, minerály a antioxidanty, když je konzumována střídmě, ale nadměrná konzumace obsahuje vysoké hladiny cukru, které mohou převážit její přínosy.

„Není to černobílé,“ řekl. „Konkrétní jídlo není ani dobré, ani špatné, bude obsahovat prvky obojího a rovnováha mezi těmito dvěma může záviset na tom, kolik toho sníte.“