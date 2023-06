Německý ovčák, který zdvořile požádá želvu, aby hrála roli, vyhrává internet

Mít dva domácí mazlíčky v jedné domácnosti může být někdy průšvih. No, možná trochu víc než někdy. moc vtipné! Dva Domácí mazlíčci Napájíme se navzájem svými energiemi a zdá se, že se nikdy nezastavíme hrát si. To platí i pro dva nepravděpodobné domácí sourozence.

Uživatel TikTok @zaměstnanec Zachyťte to nejúžasnější video do souboru Německý ovčák Chci si hrát s rodinnou želvou. Nikdy nás nenapadlo mít psa a želva Mohli by si spolu hrát, ale v tomto videu jsou si opravdu blízcí. Koukni na to!

Prohlédnout soubor Původní článek zobrazit vložená média.

Oh můj bože přestaň! Nemůžeme zvládnout všechnu tu úžasnost. Německý ovčák velmi doufal, že si bude hrát s želvou, a upřímně, mysleli jsme, že se zeptal velmi zdvořile. Velmi cenné!

@jay_kay323 okomentoval: „Plot twist: želva byla na cestě ji chytit.“ Vypadá to, že se želva chystala prasknout Hra. @bowietlof odpověděl na komentář „2-3 pracovní dny a on to vrátí.“ Vybuchla jsem smíchy! Na ten den budeme trpělivě čekat.

Želvy nemusí být na prvním místě vašeho seznamu, pokud jde o rozhodování, které zvířátko si přivedete domů, ale opravdu jsou skvělým doplňkem. Je to poměrně snadné Péče o domácí želvu Pokud jim poskytnete obyvatelné prostředí. Aby byla želva spokojená, musíte jí poskytnout potravu, místo, kde se schová, speciální osvětlení a teplo a ochranu před predátory. Ale protože existují různé druhy želv, je nejlepší promluvit si se svým veterinářem, abyste určili ideální potravu a prostředí pro vašeho nového přítele.

