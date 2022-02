Snadný režim Dying Light 2 je nejlepší způsob, jak začít hru

Ten chlap padá? To jsem já. Ten týpek kope? To je Umírající světlo 2‚s normální obtížnost. obraz : Techland

Videohry mohou být někdy těžké. Vyžadují přesnost, pozornost, zručnost a především trpělivost. Takže hraní na Normal není vždy možností, zvláště pokud jste rezaví v určitém žánru nebo máte handicap, který vám brání ve hře. Umírající světlo 2, pokračování předchůdce Techlandu z roku 2015, už je výzvou, co se týče agresivních banditů a ještě agresivnějších zombíků. Proč to dělat ještě těžší, když má hra na výběr tři vestavěné režimy obtížnosti? Jsem tu, abych vám řekl, že pokud se vám na začátku hry leze na prdel jako mně, nevadí, když na chvíli snížíte nastavení obtížnosti. Ne opravdu, to je v pořádku!

Umírající světlo 2 vás uvidí ovládat nového protagonistu Aidena Caldwella, který se ocitne ve Villedorovi a hledá svou sestru Miu. Vyprávění je cokoliv, nezajímavý příběh o pomstě plný korupce a chamtivosti, který nikam nevede ani nic neříká. O to však nejde. Smyslem je bojovat a parkour si cestu skrz 500 hodin obsahuz nichž většina je docela náročná, pokud ji necháte na výchozí obtížnosti.

Jako většina her, Umírající světlo 2 má tři režimy obtížnosti: Snadný, Normální a Těžký, přičemž při spuštění je ve výchozím nastavení vybrána možnost Normální. Možná si myslíte, že Normální není nic, že ​​výzvu, kterou představuje, bez problémů zvládnete a možná ano! Větší síla pro vás, pokud je to tento případ, ale upřímně, Normal pro mě byl na začátku docela těžký. Mohlo to být proto Umírající světlo vyšla v roce 2015 a od té doby jsem tuto hru nehrál Následující expanze klesla v roce 2016. Ale moje světlo zhaslo nalevo a napravo, když jsem procházel pokračováním zombie RPG Techlandu. Bandité okrádali moje zdraví. Zombie mě požírali. Chápu, že svět hry mě chce mrtvého a Normal tento dojem podtrhuje.

Tak jsem zemřel. Mnoho. Znovu a znovu a znovu, dokud jsem nesnížil obtížnost hry. A řeknu vám, od té doby jde všechno hladce.

Pokud hru pozastavíte – což lze provést kdykoli během hraní – a vyberete text Možnosti, ocitnete se v nabídce Nastavení. Odtud přejděte na kartu Hra a nahoře uvidíte úroveň obtížnosti. Pokračujte a změňte to na cokoliv, co zvládnete, ale doporučuji Easy. Alespoň pro začátek. Obtížnost můžete změnit, kdykoli budete chtít. A nebojte se, neustálou změnou se vaše uložení znovu nenačte, neztratíte pokrok ani nic podobného.

Snížení na Easy přineslo znatelný rozdíl při hraní Umírající světlo 2. Připadalo mi, jako bych udeřil tvrději, běžel déle a vydržel více zombie polibků. Dalo mi to prostor pochopit mechaniku. Také mi to umožnilo užít si příběh a konkrétněji interakce postav, kterých je spousta dobrých. Od té doby jsem po asi 30 hodinách hry změnil obtížnost zpět na Normal, ale začátek na Easy mi dal jasno v ovládání ovládání, abych byl co nejúčinnější jak v boji, tak v parkouru. Není to něco, co je na Normal úplně možné, když se vám bandité a zombie snaží zničit den.

Je tu zvláštní averze nejen k jednoduchým režimům, ale také k nastavení obtížnosti obecně. Je to, jako by hraní na něčem jiném než na normálním nebo na jakémkoli výchozím nastavení vedlo k odebrání vaší karty hráče™. Tato mentalita, že hraní na Easy z vás dělá podřadného hráče, je nesmyslná kravina. Vývojáři vkládají do svých her nastavení obtížnosti z nějakého důvodu. Použij je! Umírající světlo 2 je výzva, ale nemusí to být hned na začátku.