Harry Maguire: Obránce Anglie se „cítí dobře“ před potenciálním návratem proti České republice | fotbalové zprávy

Obránce Harry Maguire říká, že před jeho potenciálním návratem do Anglie v úterý večer je v dobré kondici.

Kapitán Manchesteru United zmeškal konec klubové sezóny kvůli výronu kotníku, který utrpěl na začátku května, a poté zmeškal výhru Anglie 1:0 nad Chorvatskem v jejich prvním zápase na Euru 2020.

V pátek však byl na lavičce při remíze 0:0 se Skotskem a v úterý večer mohl vidět svůj první start na turnaji proti Česku.

Vítězství v Anglii by je postavilo na špici skupiny a vytvořili baráž do 16. kola ve Wembley – a Maguire by rád sehrál svou roli.

„Cítím se dobře,“ řekl Maguire. Lví doupě.

„jasně [after] Zranění kotníku zesílilo a já jsem si více věřil.

„Čím více tréninků absolvuji, čím více zápasů odehraji, jsem si jistý, že získám větší sebedůvěru – což je případ tohoto typu zranění.

„Myslím, že je to jen o budování důvěry. Vše je nyní vyřešeno a jsem k dispozici a připraven vyrazit.“

„V každém zápase mistrovství Evropy je opravdu důležité jít tam a pokusit se vyhrát fotbalový zápas.

„Kluci se dostali do skvělé pozice ve skupině – čtyři body ze dvou zápasů – i když chceme vyhrát každý fotbalový zápas, tak bychom chtěli být do šestého místa.

„Stále je ale v silné pozici a teď ho čeká další velký zápas proti Čechům.

„Je to zápas, na který se těšíme a my tam půjdeme a pokusíme se získat tři body.“