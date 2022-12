„Dodávám energii a posílám energii na dálku“

Vítěz dvouhry chlapců na Australian Open 2022 Jakub Mencic nedávno řekl, že by byl rád, kdyby Novak Djokovič mohl soutěžit v ročníku 2023.

Srbovi se nepodařilo obhájit svou korunu poté, co byl v roce 2022 deportován z Austrálie kvůli neočkovanosti a špatně vyplněnému vízovému dokumentu. Devítinásobný šampion Australian Open měl na tři roky zakázán vstup do Austrálie, ale to bylo minulý měsíc zrušeno.

mluví iSport.czJakub Mencic, 17, řekl, že byl „velmi šťastný“, když se dozvěděl, že Djokovič bude moci startovat na úvodním Slamu roku.

„Gratuluji mu [luck] Velmi mnoho. Když jsem dostal zprávu, že bude hrát na nejslavnějších grandslamových turnajích, měl jsem velkou radost. Už na začátku roku to tam měl hodně těžké. Budu mu fandit a posílat energii široko daleko,“ řekl Menczyk.

„Bylo mi velkou ctí potkat a trénovat s Novakem Djokovičem, který se stal mým přítelem“ – Jakub Mencic

2022 Australian Open Jakub Mencic hrál v akci

Jakub Menčic bojoval statečně ve finále chlapecké dvouhry na Australian Open v roce 2022, ale po téměř čtyřech hodinách na kurtu prohrál. Jeho rozhodnutí tvrdě bojovat až do posledního setu i přes silnou křeč v závěrečném setu mu vyneslo širokou chválu.

Zachytil se i Čechův výkon Novák DjokovicVin Kahn poté pozval teenagera do své akademie, aby s ním trénoval. Mencic letos v únoru odcestoval do Bělehradu, kde legendární Srb provázel Čechy ve všech aspektech hry každý den po dobu dvou hodin po dobu jednoho týdne.

Během jeho rozhovoru s iSport.czMencic byl požádán, aby si vybral nejintenzivnější zážitek mezi svou cestou na Australian Open a celkovou zkušeností v tenisovém centru Novaka Djokoviče.

Mladík vyzdvihuje mnohá pozitiva obou zážitků a připomíná, že legendární Srb, kterého považuje za svůj idol, se nyní stal jeho přítelem.

„Všechno pro mě bylo zážitkem, každý zápas, každý trénink, každá vteřina v posilovně. Samozřejmě s Novakem nebo na kurtu na Australian Open. (usmívá se) Bylo toho až moc říkat, který z nich. Být nejlepší a být nejintenzivnější,“ řekl Menczyk.

„Ale samozřejmě setkání a trénink s Novakem Djokovičem, který se stal mým přítelem, je pro mě velká čest a jsem velmi nadšený, protože je to můj idol a vidím ho. Je to pro mě velmi příjemné. I když mohu Nedokončit zkušenost a vyhrát na Australian Open,“ dodal Mencic.