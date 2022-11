Podrobnosti o vízech do USA pro občany Chile, Finska, Estonska a České republiky

Americká víza pro chilské občany

Amerika je známá svými ikonickými památkami, jako je Socha svobody, nápis Hollywood a Golden Gate Bridge, ale je také místem neuvěřitelné pohostinnosti, širokých otevřených prostor a ohromujících přírodních krás. Občané Chile mohou požádat elektronický systém Spojených států o zproštění ESTA (Eligible for Travel Authorization). Chile bylo přijato do programu bezvízového styku v roce 2014. Visa Waiver Program umožňuje občanům 38 zemí získat vízum prostřednictvím elektronického systému pro cestovní povolení (nebo zkráceně US ESTA). USA mají vízovou politiku, ale turisté včetně Chilanů mohou v zemi zůstat až 90 dní.

Dokumenty požadované pro chilské občany

Cestovní pas – Jedním z těchto požadavků je platný cestovní pas. Ne však žádný cestovní pas. Potřebujete elektronický pas.

E-mailová adresa — I když je vaše vízum připojeno k vašemu pasu, stále potřebujete kopii, kterou po příjezdu do USA předložíte imigračnímu úřadu. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si jej vytisknout.

Platební metody – Můžete použít více platebních metod, jako je kreditní/debetní karta nebo účet PayPal.



Americká víza pro české občany



Amerika je země jako žádná jiná. Jako jednu z nejvýznamnějších a nejvyspělejších zemí světa každoročně navštíví velké množství turistů. Od nedotčených a nedotčených pláží po bohatou a přírodní krajinu. Hory a lesy dělají z Ameriky jednu z nejkrásnějších a nejúžasnějších zemí k prozkoumání. Čeští občané musí požádat o americké vízum pro vstup do USA za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu na dobu až 90 dnů. Namísto získání amerického víza pro české občany za účelem turistiky nebo podnikání musí čeští občané požádat o americký ESTA, krátkodobý bezvízový program pro zemi.



USA vízové ​​požadavky pro české občany



Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal Vízum ESTA USA vyžaduje platbu

Vízum ESTA USA vyžaduje platbu Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky



Americké vízum pro občany Estonska

Návštěva Ameriky je na seznamu většiny lidí vysoko a má k tomu dobrý důvod. Je to jedna z nejoblíbenějších turistických destinací na světě. Estonští občané musí požádat o vízum do Spojených států pro vstup do Spojených států za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. Estonské vízum do USA není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny estonské občany cestující do země na krátkodobé pobyty. Pokud máte estonský pas a chcete cestovat do USA na krátkodobý pobyt, nepotřebujete pro Estonce americké vízum, ale měli byste vědět, že USA ESTA. ESTA je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization a je povinnou registrací pro všechny estonské občany, kteří chtějí cestovat do Spojených států. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že jeho cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po očekávaném datu odjezdu.

Americké vízové ​​požadavky pro estonské občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Naskenovaná kopie vašeho pasu.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

Americké vízum pro občany Finska



Stěhování do USA je na seznamu většiny lidí vysoko a má k tomu dobrý důvod. Je to jedna z nejoblíbenějších turistických destinací na světě, ročně tam cestuje kolem 77 milionů turistů, aby poznali vše, co země může nabídnout. Od zábavních parků po historické památky, Amerika má vše, co si dokážete představit, a lze s jistotou říci, že je to místo jako žádné jiné. Finští občané mohou požádat o zrušení vízové ​​povinnosti v USA ESTA (Electronic System for Travel Authorization) pro cestu do USA. Americký elektronický systém pro cestovní povolení (také známý jako ESTA) byl zaveden vládou Spojených států v roce 2009 jako součást programu bezvízového styku Spojených států. US ESTA umožňuje finským občanům navštívit USA na vízum po dobu až 90 dnů na návštěvu. US ESTA je platný 2 roky od data vydání a umožňuje držiteli více vstupů do USA. To znamená, že finští návštěvníci si již nemusí domlouvat osobní schůzku na americkém velvyslanectví nebo konzulátu a žádat o vízum osobně.



Požadavky USA ESTA pro držitele finského pasu



Platný cestovní pas vydaný Finskem

Platná e-mailová adresa, na kterou vláda USA zašle kopii schváleného USA ESTA.

Platná platební metoda, jako je debetní nebo kreditní karta pro zaplacení poplatku za zpracování ESTA v USA

