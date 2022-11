Kris Jenner’s Vogue Shoot má o tři nohy chobotnice méně než vnoučata

Kris Jenner Oblékla jsem se celá – jako chobotnice všech zvířat – na obálku Vogue Czechoslovakia. Toto jsou jedny z těch šatů od osminohého parťáka, které zanechaly fanoušky Kardashian v úžasu.

Je známá jako Kardashian Momager, ale má nejen šest dětí, ale ještě více vnoučat. Takže všichni tleskají Kris za to, že je stále dostatečně ikonická na to, aby byla modelkou na konci 60. let.

Pojďme se podívat na natáčení Vogue, podívat se na reakce fanoušků a podívat se na rodokmen Kardashian-Jenner. A kolik má vnoučat? Syn Khloe s Tristanem Thompsonem, narozený v srpnu 2022, je jejím nejmladším vnoučetem.

Kris Jenner na obálce Vogue Czechoslovakia

Kris je oficiální obálka československého vydání Vogue z prosince 2022, celá v černém. Má roztomilý vzhled s krátkými špičatými vlasy, když k černobílým obrázkům doplňuje stříbrné náramky a kruhové náušnice.

Obálka je její první obálka Vogue, ve stopách svých dětí Kim, Kourtney, Kendall – která zdobila obálku vydavatele několikrát od začátku její kariéry modelky – a Kylie.

Na jednom obrázku je oblečená jako osminohá chobotnice, zatímco na jiném Chris hraje superhrdinu v rukavicích po lokty, v masivních černých slunečních brýlích, v botách po kolena a ve splývavém černém plášti.

Ve svém posledním outfitu Kris pózovala v nadýchaném kožichu dlouhém až k tělu a v kozačkách s masivní podrážkou. Není to však poprvé, co je modelkou pro časopisy, protože se objevila v natáčení Vogue CS, Her Bazaar, WWD a Cosmopolitan.

Kolik má Chris vnoučat?

Chris má 12 vnoučat, ale zapomněl celé jméno svého syna Roba a vtipkoval, že „nezná jména svých dětí“. Náhodou si spletla druhé jméno svého dítěte se svým zesnulým bývalým manželem Robertem Georgem.

Pět z jejích šesti dětí přivedlo vnoučata, včetně Kim, Roba, Kylie, Kourtney a Khloe, zatímco Kendall žádné děti nemá. Strom Kardashian-Jenner přišel, když Kylie a Kendall byly s bývalou Caitlyn Jenner po Robertovi.

Její vnoučata: Kylieiny děti Stormi a Wolf, Kourtneyiny děti Penelope, Mason a Reign, Kiminy děti North, Psalm, Saint a Chicago, Robova dcera Dream a Khloeiny děti Truth a Younger, syn.

Fanoušci reagují na Chrisův kostým chobotnice

Chrisova obálka prosincového vydání Vogue Czechoslovakia fanoušky ohromila, ale byl to outfit chobotnice, který je přiměl mluvit. Fotografie Ruce v bok je druhá v řadě.

Jeden fanoušek Kardashian k příspěvku poznamenal: „Huh, chobotnice? 😂😂😂😂 proč.”

Jiný napsal: „Tohle dává Uršule z Anděla.“

„To je úžasné 👏🏼, ale taky jsem si myslel, že jsi vždycky stál uprostřed divné postele 😂,“ řekl jeden z fanoušků.

