Nenasazená tenistka Barbora Krejšíková získala svůj první grandslamový titul na French Open

Když Pavlyuchenková skončila s dlouhým bekhendem dolů na čtvrtém mečbal 25-rok-starý Krishikova z České republiky, se setkali v síti pro obejmout.

Krijikova poté poslala polibky do nebe se zavřenýma očima na počest své bývalé učitelky Jany Novotné, wimbledonské šampiónky z roku 1998, která v roce 2017 zemřela na rakovinu.

„Její poslední slova se do značné míry jen bavila a jen se snažila vyhrát jeden z Grand Slamů. Vím, že se někde na mě dívá,“ řekla Krijikova publiku u soudu Philippe Chatrier, jehož místo bylo kvůli koronaviru omezeno na 5 000 lidí. pandemický.

„Byla pro mě inspirací. Opravdu mi chybí,“ řekla Krijikova. „Doufám, že jsi teď šťastný.“

Je třetí nehodnocenou šampionkou žen za posledních pět let na Roland Garros.

Krejčíková se nyní pokusí stát se první ženou od Mary Pierceové v roce 2000, která ve stejném roce získala na French Open tituly ve dvouhře i ve čtyřhře. Krejčíková a partnerka Kateřina Siniaková již vlastní dva grandslamové tituly ve čtyřhře a v neděli mají hrát ve finále akce.

31. osiva Pavlyuchenkova hrála ve svém prvním grandslamovém finále na 52. hlavním turnaji své kariéry.

V sobotu byla ve druhém setu ošetřena pro zranění levé nohy.

Byl to teprve druhý titul Krejčíkové ve dvouhře WTA, ale nastoupili na jejích předchozích dvou turnajích. Minulý měsíc získala titul na antuce ve francouzském Štrasburku a nyní je na vítězné sérii ve 12 po sobě jdoucích zápasech.

Je šestým mistrem v řadě poprvé na grandslamovém turnaji, který získal trofej na Roland Garros, kde červená hlína může snížit účinnost rychlého podání a někdy i individuálního odrazu na povrchu, který může hráče frustrovat a vyžadovat určitý pohyb.

Sobotní zápas dvou poprvé kvalifikovaných grandslamových hráčů mohl být vhodným finále na dva týdny plné překvapení.

Čtyřnásobná hlavní šampiónka číslo 2 Naomi Osaka se po jednom zápase stáhla – a po zápase s úředníky grandslamového turnaje kvůli pravidlu vyžadujícím mluvit s médii – si dala pauzu v duševním zdraví. Nejlepší šampiónka roku 2019, Ash Bartyová odešla ze zápasu druhého kola kvůli zranění levého stehna. Simona Halep, šampiónka z roku 2018, se pro zranění lýtka nikdy neukázala. Serena Williamsová byla poražena ve čtvrtém kole. Obhajce titulu Iga Swiatek podlehl ve čtvrtfinále.

Na začátku turnaje Krezhikova otevřeně hovořila o své nervozitě a panice, než se ve čtvrtém kole vydala do tváře šampionky US Open 2017 a druhé francouzské finalistky Sloane Stephensové z roku 2018.

Krejčíková řekla, že se obává, že zápas nevyhraje, a brečela, dokonce ani nechtěla hrát zápas, než jí o tom řekl sportovní psycholog.

Dobrá věc, protože Křižíková porazila Stevense 6: 2, 6: 0. To se shodovalo s porážkou osmičky č. 5 Eliny Svitolinové a osmičky č. 24 Coco Gauffové ze 17leté Američanky, než Krijkova v semifinále zachránila mečbal, aby ve třetím setu přelstila sedmnáctku Maria Sakkari 9: 7.

V sobotním úvodním utkání se objevilo určité napětí: Krezhikova dvakrát faulovala dva fauly a byla prolomena.

Ale hned se z toho dostala.

Krejčíková vynikala jasným bekhendem oběma rukama, zdokonalovala své síťové dovednosti v duetách a obzvláště dobře využívala obranné baterky. Jeden z nich křižoval nad Pavlyuchenkovou a spadl do pravého rohu, aby vyhrál, což pomohlo Křižíkové zlomit nerozhodný stav 1: 1 a zahájit sérii šesti her, která dala první set. Další byl hoden do sítě při pokusu nad hlavou tím, že podpořil Pavlyuchenkovou.

Pavlyuchenkova se ale přeskupila a ve druhém setu vedla 5-1. Ale tehdy se natáhla pro bekhend, trhla a ohnula se nad raketou, zatímco si narazila levou horní nohu.

Při změně, která následovala, jsem si vzal lékařský časový limit. Jeden z trenérů mu ošetřil nohu a svázal ji lepicí páskou, zatímco Pavlyuchenkova ležela na ručníku lícem dolů a sáček cukrovinek po ruce.

Pavlyuchenkova tuto skupinu okamžitě prohlásila. Když Krejčíková absolvovala dlouhý výlet do šatny před třetí, Pavlyuchenková stála na postranní čáře a sloužila k nácviku přistání na levé noze.

Ve třetí skupině pokračovala v postupu Krizhikova. Prolomila vedení 2: 1, když Pavlyuchenková udělala dvojitou chybu. Poté, co Pavlyuchenková zlomila pravou zadní část a nasměrovala ji mohutným forhendem, který oslavoval křikem, si Kryzhikova opět získala převahu tím, že prolomila lásku k vítězství forhendem, který ji upravil na 4: 3.

Pavlyuchenkova si při podání 5: 3 zachránila dva mečboly a Krizhikova v další hře chyběla další s dvojchybou.

Při příští příležitosti to ale vyhrála a brzy přijala kupé Susan Lenglen a během české státní hymny jemně pohupovala pohárem.