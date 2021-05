Keri Walsh Jenningsové a Brooke Sute hrozí, že na olympiádě zmešká – OlympicTalk

Keri Walsh Jennings, Pohled na šesté olympijské hry ve věku 42 let a nový partner Brooke Sweet Příští týden musí na posledním kvalifikačním turnaji shromáždit další americký tým, aby se dostal do Tokia.

Občanky Kelly Claes A Sarah Spunsell V sobotu se dostala do finále předposlední mezinárodní kvalifikace v ruském Soči, když předstihla Walsh Jenningsovou a závod v závodu o druhé a poslední místo v plážovém volejbalu žen na olympijských hrách USA.

Nyní musí Walsh Jennings a Sweat příští týden postoupit do semifinále finále v Ostravě, aby měli šanci v Tokiu.

Walsh Jennings je největší olympijský hráč v plážovém volejbalu v historii se třemi zlatými a jedním bronzem, ale v srpnu 2019 postoupil do semifinále vysoce postaveného turnaje.

Prohráli oba svá utkání v Soči, podle BVBinfo.com Walsh Jennings poprvé skončil na 25. mezinárodním turnaji v hlavním losování na 151 mezinárodních akcích, které se datují od jejich debutu v roce 2001. (Skóre bylo horší než Walsh Jennings, který prohrál v play-off.)

April Ross A Alex KleinmanJediná americká dvojice kandidátů na olympijskou medaili obsadila před dvěma měsíci na olympijských hrách první místo.

Walsh Jennings a Sweat se za poslední dva roky umístili na druhém místě v žebříčku kvalifikací USA, až po závod Claes and Sponcil Race v Soči.

Třída, 25 a Spunsell, 24, si klade za cíl stát se nejmladším americkým týmem plážového volejbalu vůbec.

Prošli 10 po sobě jdoucích mezinárodních turnajů, aniž by se dostali do semifinále, a to od července 2019, až do Soči, kde ve čtvrtfinále tří setů otravovali Rosse a Kleinmana.

Podle BVBinfo byli Claes a Sponcil 0-8 proti Rossovi a Klinemanovi a 0-17 při zahrnutí zápasů s dalšími partnery.

Poté Claes a Spunsell v sobotu zametli ruskou dvojici, aby se dostali do finále, když porazili Walsha Jenningsa a závod s body.

Walsh Jennings a Sweat udělali malý, ale významný náskok před Claesem a Sponcilem, aby v roce 2021 postoupili do Spojených států.

Claes a Sponsell nepřekonali, ale ve svých prvních čtyřech letošních hrách ve čtvrtfinále prohráli tři zápasy. Čtvrtfinále představuje hlavní kolo olympijských kvalifikací, protože vítězství dává týmu další dvě hry o zisk bodů – semifinále a buď třetí místo, nebo finálový zápas. Nakonec prorazili v Soči.

Walsh Jennings utrpěl obtížnou olympiádu. Měla tři různé partnery, podstoupila šestou operaci pravého ramene a po spolupráci s Sweatem, jedním z olympijských vítězů v Riu, musela projít kvalifikačními turnaji. Lauren Vendrick. Al-Araq podstoupil loni na jaře operaci kolena.

Claes zvítězila na mistrovství NCAA v plážovém volejbalu s USC v letech 2016 a 2017. Ona a její týmový kolega Trojan Sarah Hughes Začal hrát mezinárodně s rodokmenem, aby se stal dalším skvělým týmem USA. Jejich vztah byl tak silný, že Hughes v roce 2017 odmítl návrh partnerství Walsha Jenningsa.

Ale v roce 2018 se Hughes rozhodl spárovat Rossovo léto Na turné po olympijských hrách v Tokiu (které skončilo poté, co Ross v roce 2019 utrpěl zranění zad).

Claes, který se v roce 2018 pokusil být partnerem Walsha Jenningsa a dokonce s legendou odehrál událost v Číně, se po svém přestupu z Loyoly Marymount stal návrhářem halového týmu UCLA Sponcilem.

Třída a Sponsell strávili celé jaro roku 2020 odděleně, ale odložení olympiády bylo požehnáním.

Nakonec Claes, která si zlomila páteř a podstoupila srdeční ablaci k léčbě supraventrikulární tachykardie, řekla: „Z tohoto typu pauzy máme to, co nám nejvíce prospívá, protože jsme nejmladší tým a máme spolu nejméně zkušeností.“ léto. „Myslím, že máme všechny výhody této doby, abychom získali více zkušeností před touto závěrečnou várkou před olympiádou.“

