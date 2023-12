Česká herečka Sara Sandeva vypráví o tom, jak se dělá film v PH

Česká herečka Sara Sandeva byla nedávno asi dva týdny na Filipínách a natáčela některé scény do romantického filmu Jaro v Praze s hercem Paulo Gumabao.

Film Lestera Demaranana je podle jeho spisovatele Erica Ramose považován za „staromódní romanci“. Sarah hraje turistku, která přijede na venkov, potká Paola, který je shodou okolností majitelem letoviska, a nakonec se zamiluje. Stane se něco, co donutí Sarah vrátit se domů a další komplikace donutí Paola odcestovat do Prahy.

Zde na Filipínách se scény natáčely v Puerto Galera, Mindoro a Tagaytay City. Ve filmu bude také zdůrazněno Santo Niño de Praga v Manile.

„Ačkoli mi chybí rodina a můj přítel, kteří jsou všichni v Praze (hlavním městě České republiky), nikdy jsem nepocítila stesk po domově,“ prozradila Sarah během několikadenního mediálního semináře pořádaného produkční společností filmu Borracho Films Productions. před jeho vydáním. Vrátil se do domu.

„Měli jsme tady hodně práce a já neměla čas myslet na to, že jsem pryč z domova. Posádka a mí kolegové mi nikdy nedali pocit, že jsem sám. Moje manažerka (Mikaela Flenerová), která je také Čech, také se ke mně připojil na této cestě.

Sarah ve filmu hraje roli Marušky Růžičky, kterou popisuje jako „velmi mladou a nevinnou, ale zároveň pouličně chytrou. Chce začít nový život, ale čelí mnoha překážkám, zejména ze strany otce.“ Ale víš, jaký je život… když „Nečekej lásku, přijde na tebe. Tohle se jí stane, když přijede na Filipíny.“

Sarah pokračovala: „Nejradši na ní mám to, že se nebojí sbalit tašku, vyrazit na sólo výlet a nikomu to neříkat. Opravdu to chci jednou udělat taky, prostě vyrazit na sólo výlet. Je to tak inspirativní jak nakonec potká svou pravou lásku.“ V tom jsme si s Maruškou podobní. Taky věřím na pravou lásku a budu o ni opravdu bojovat.

Nyní 25letá Sarah má za sebou více než 35 filmových projektů v České republice, kde začala profesionálně hrát v 16 letech. Řekla, že většina filmů byla komediálního žánru a bylo to poprvé, co udělala něco s romantickou tématikou.

„Nemusel jsem se příliš přizpůsobovat, i když se tu věci dělají velmi odlišně od místa, odkud pocházím. Jedna věc, kterou mají lidé na natáčení společné, jak u nás, tak v Čechách, je naše vášeň pro práci. Všichni chceme abych se dostal ven.“ řekla.S dobrým filmem.“

prolomit ledy

Když došlo na prolomení ledů s jejím předním mužem, Paolem, kterého před prací na tomto filmu nikdy nepotkala, Sarah řekla: „Než jsem sem přijela, požádala jsem produkční tým, aby se štábem zorganizoval hovor Zoom. Tady jsem poprvé potkal Paola. Okamžitě jsem si ho oblíbil, protože to byl on, kdo se opravdu snažil odpovídat na mé otázky, kterých jsem měl mnoho! Tak to u nás začalo. Když jsme se tu potkali osobně, věděl jsem, že je to ten nejlepší muž, jakého jsem si kdy mohl přát. Je opravdu talentovaný. Filipínci mají štěstí, že ho mají. Má před sebou světlou budoucnost.

„Paolo je také dobrý člověk. Nebyl to jen můj asistent na natáčení. Všechno mi překládal do angličtiny. Také jsem se s ním a ostatními herci dobře bavil, když jsme byli na vodních lyžích. Doufám, že naše blízkost bude dobře cítil a překládal na obrazovce,“ řekla Sarah.

Do Česka se vrátila 24. ledna. Ale předtím Sarah řekla, že měla štěstí, že měla příležitost jít.

Na některá turistická místa zde, jako jsou Tucoran Falls v Puerto Galera.

„Moji noví přátelé mě také vzali na místa kolem Manily a pak jsme měli večeři. Narodil jsem se v Makedonii, takže si takové počasí opravdu užívám. Miluji slunce. To je vlastně to, co na vašem místě miluji. Ne mít hodně slunce tam, odkud pocházím,“ řekla.

„Abych byl upřímný, jídlo tady je to jediné, na co jsem si potřeboval zvyknout. Je hodně odlišné od toho, co máme v Praze. Hodně mě překvapilo, že vždycky snídáte rýži s masem, a že je toho hodně Až se vrátím do Prahy, možná tam budu mít chuť na rýži.„Před odjezdem z Manily budu muset taky zkusit halo-halo,“ řekla herečka.

Lester a Eric stojí také za vstupem na filmový festival Metro Manila 2022 „Mamasapano: Now It Can Be Told“, který získal svou druhou cenu za nejlepší film. Podle prezidenta společnosti Borracho Films Ferdi Topacia by herci filmu Jaro v Praze naplánovali cestu do České republiky na 7. února, aby tam natočili zbývající scény. Dodal, že tato aktivita je organizována v úzké koordinaci s tamním filipínským velvyslanectvím.