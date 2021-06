29/04/2021 Oscarový český rodinný tým pracuje na komedii, o které se říká, že je vizuální referencí مرجع Grand Budapest Hotel A Emily

Daniela Kolashova a Zdenek Sefrak na scéně Betlémské světlo

duo otec a syn Zdenick A Jan Šfarák Známá a uznávaná domácí značka s několika nezapomenutelnými projekty v opasku, Zdeněk kا k je známý nejen svým filmovým a divadelním herectvím, ale také scénářem. Jejich předchozí spolupráce byla Naboso (2017), prequel k československé klasice z roku 1991 a kandidát na Oscara Základní škola, který byl závislý na Zdeněk SvěrákKniha stejného jména v hlavní roli se stejným autorem. Duo opakuje stejný vzor ve své osmé spolupráci, The Room Comedy Betlémské světlo: Ředitel Jan Šfarák Scénář byl založen na třech povídkách napsaných jeho otcem.

(Článek pokračuje níže – obchodní informace)

Zdeněk Svěrák hraje na obrazovce svoji verzi jako stárnoucí spisovatel Karol Šejnoha, když začíná poznávat postavy, které vytvořil ve skutečném světě. Režisér Jan Sfrak vysvětluje: „Film se bude zabývat hledáním harmonie v životě a hranicemi mezi mírem a odevzdaností a humorem, stylem a velkou nadsázkou nás odvede od tohoto obtížného tématu.“ Pokud jde o styl, když český film nabídl fondu podporu projektu, fond naznačil, že vizuální styl a kreativní přístup filmu naznačují, že The Grand Budapest Hotel A divoké příběhy A A Emily. Podle Českého filmového fondu „Zábavné dialogy a adekvátní dávka emocí vytvářejí chytrý film založený na publiku.“

Zdeněk Svěrák se znovu setkává před kamerou s herečkou Daniela Kolashova Kdo bude hrát svou ženu na obrazovce potřetí, poté, co tak učiní poprvé vyprazdňování a v Jerry MenzelFilm z roku 1976 Samota poblíž lesa. kameraman Vladimír Smotný Pravidelně spolupracuje s duem otce a syna a pracuje s nimi od jejich oscarového filmu cola (1996), spolu s uměleckým vedoucím Jan Vlasack, a oba pracují na nejnovějším projektu Svěráka. editor Alois Vizark Patří do vnitřního kruhu spolupracovníků, kteří od té doby spolupracují s týmem Svěrák Základní školaNa jeho místo však nastoupí syn režiséra a vnuk hlavního herce, František SvěrákZapojte do rodinného podnikání mladší generaci.

Natáčení již začalo a bude pokračovat až do května 2021, většinou v Praze. Spolu se Zdeňkem Svěrákem a Danielou Kolářovou jsou v obsazení zkušení místní herci. Jitka Čvančarová A Ondog VichoČeští herci mladší generace Terraza Ramba A Voytek Kotik, stejně jako dánská herečka Patrice Schumann.

Betlémské světlo Produkoval Biograf Jan Svěrák s rozpočtem 38,7 mil. Kč (asi 1,5 mil. Eur). Na produkci se podílí Česká televize a projekt podpořil Český filmový fond. Místní uvedení do kin je plánováno na duben 2022 a bude převzato Bioscopem, zatímco Magic Box Slovakia bude pokrývat slovenské území.