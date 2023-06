Kdo je otcem Milana Lukase Dragičeviče? Seznamte se s bývalým hráčem a trenérem WHL

Milan Dragicevic, otec Lukase Dragiceviče, má za sebou bohatou kariéru jako hráč i jako trenér.

Než se stal trenérem, Millan pracoval jako hráč ve Western Hockey League od roku 1986 do roku 1990, kde zastupoval pět různých týmů. Jeho poslední sezónou ve WHL byla Victoria Cougars, kde nasbíral 19 bodů ve 32 zápasech, a to i přes náročnou sezónu týmu s pouhými pěti výhrami, což je rekord WHL.

Po hráčských dnech se Milan Dragicevic vydal na trenérskou dráhu, která ukázala jeho vášeň a znalost hry. Začínal jako asistent trenéra WHL Tri-City Americans, než byl jmenován trenérem Drayton Valley Thunder, expanzního týmu v Alberta Junior Hockey League. Dragicevicův trenérský talent dovedl Thunder k prvnímu místu v sezóně 1998-99, což prokázalo jeho schopnost řídit a rozvíjet tým.

V roce 2000 byl Dragicevic jmenován prvním hlavním trenérem Vancouver Giants, další franšízy WHL. Během svého dvouletého působení u nich čelil výzvám budování nového týmu, ale dovedl je k jejich prvnímu vystoupení v play-off v roce 2002. Přestože Giants nakonec v play-off smetli Kelowna Rockets, Dragicevicovo trenérské úsilí položilo základ pro budoucí úspěch týmu..

Po rozchodu s Giants našel otec Lukase Dragiceviče nový domov na University of British Columbia jako trenér hokejového týmu Thunderbirds. Strávil 12 let v UBC, od roku 2002 do roku 2014, a zanechal na programu trvalý dopad.

Jeho trenérské schopnosti byly oceněny v roce 2012, kdy byl oceněn konferenčním trenérem roku, což je důkazem jeho schopnosti rozvíjet hráče a vést tým k úspěchu.

Otec Milana Dragičeviče, Lukas Dragicevic, také hrál ve filmu

Milan Dragičevič se kromě hokejového snažení věnoval také herectví, s malými rolemi jako komparzista. Hrál českého hokejistu ve filmu „Zázrak“ a postavu Klingona ztvárnil v roce 2001 v epizodě televizního pořadu „Frasier“.

V současné době otec Lukase Dragiceviče pracuje jako trenér přípravky U18 v Delta Hockey Academy a působí jako ředitel hokejových soutěží pro Richmond Ravens Female Hockey Association.

Jeho zkušenosti a oddanost tomuto sportu nadále významně ovlivňují rozvoj mladých hráčů a hokejové komunity jako celku.