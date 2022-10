10. výročí mezinárodní soutěže American Czech and Slovak Voice do UW-Green Bay 14.-16. října – Inside UW-Green Bay News

K okamžitému vydání: 5. října 2022

Green Bay, Wesi. – Hudební konzervatoř Sharon Riche v UW-Green Bay Vítejte Mezinárodní soutěž česko-slovensko-amerického hlasu Na oslavu desátého výročí The Weidner ve dnech 14.–16. října 2022. Tato jedinečná akce propaguje český a slovenský vokální repertoár mladých klasických zpěváků a zároveň zvyšuje povědomí o jedinečném a kulturně bohatém dědictví hudby a regionu. Akce je zdarma a otevřena veřejnosti.

Soutěže se mohou zúčastnit zpěváci z celého světa. Odehraje se ve třech kolech během tří dnů (14., 15. a 16. října) ve Fort Howard Hall v The Weidner.

Předkolo – pátek 14. října 2022 | 10 hodin ráno

Semifinále – sobota 15. října 2022 | 10 hodin ráno

Finále – neděle 16. října 2022 | 10 hodin ráno

Slavnostní zakončení – neděle 16. října 2022 | 14:00

Soutěž končí oslavou 10. výročí v neděli 16. října ve 14:00 ve Fort Howard Hall of The Weidner, na níž se představí tři nejlepší vítězové soutěže, The Weidner Philharmonic String Quartet a hostující umělci, Grace Kahl, sopranistky, Matthew Markham, baryton. , Courtney Sherman soprán, Timothy Cheek, pianista. Vstup na koncert je zdarma.

Soutěžící soutěží o výhru 15 000 $ na odměně a vystoupí před mezinárodní porotou složenou z respektovaných porotců zahrnujících hudebníky, zpěváky, učitele, dirigenty a operní režiséry.

Tato dvouletá soutěž, založená v roce 2003 emeritní profesorkou UW-Green Bay Sarah Meredith Livingstonovou, je umožněna díky obětavosti a podpoře producentky Sharon Schmel Reich a nadace Sharon Reach.

Soutěž získala i mezinárodní uznání. Rich, producentka hlasové soutěže a bývalá tanečnice českého původu na Broadwayi, obdržela v březnu 2017 prestižní cenu nadace Trebbia za svou práci v soutěži. Součástí vyznamenání byl ceremoniál a večeře na Pražském hradě v České republice, které živě přenášela Česká národní televize.

Veškeré dotazy médií směřujte na Randalla Medera, ředitele Sharon Reach Institute of Music, na [email protected] nebo 920-465-2442.

O Weidnerovi

Weidner v UW-Green Bay je známý elegantním designem a akustickou dokonalostí hlavní Cofrin Family Hall s kapacitou 2 000 míst. Jsou zde také dva malé prostory pro představení, koncertní síň Fort Howard a divadlo Jeana Weidnera, spolu s tanečním studiem a Grand Foyer. Weidnerovo centrum má výraznou výhodu v tom, že je součástí přední instituce vyššího vzdělávání. Weidner Center je domovem programů UW-Green Bay pro hudbu, divadlo a tanec, komunitní akce a produkce a vystoupení hostujících umělců a cestovních společností. Kromě rozsáhlých produktů cestovního ruchu, které divadlo zdobí, se Weidnerovo centrum zaměřuje také na rozvoj školy, programování a vlivný vzdělávací seriál – Theatre Doors. Pro více informací navštivte WeidnerCenter.com a přihlásit se k odběru Weidnerův drát.

O University of Wisconsin Green Bay

UW-Green Bay, založená v roce 1965, je veřejná instituce, která každý rok slouží více než 9 800 vysokoškolským, postgraduálním a doktorandským studentům a 95 000 studentům v dalším vzdělávání. Vzděláváme studenty od pre-vysoké školy až po odchod do důchodu a nabízíme více než 200 titulů, programů a certifikátů. Absolventi UW-Green Bay jsou odolní, inkluzivní, udržitelní a zapojení do svých komunit, připraveni nebojácně čelit výzvám, řešit problémy a přijímat různorodé nápady a lidi. Díky čtyřem kampusům univerzita vítá studenty ze všech koutů světa. V roce 2021 byla UW-Green Bay nejrychleji rostoucí školou UW ve Wisconsinu. Pro více informací navštivte www.uwgb.edu.

