Hodinky Tropical Storm Fiona pro Portoriko, Panenské ostrovy

Tropická bouře Fiona ve čtvrtek odpoledne nabrala na síle, uvedlo Národní centrum pro hurikány, což si vyžádalo sledování tropických bouří v Portoriku a na Amerických Panenských ostrovech.

Od 17:00 doporučení NHC se Fiona nacházela asi 425 mil východně od Leeward Islands s maximálními trvalými větry o rychlosti 60 mph, oproti 50 mph dříve ve čtvrtek. Systém se pohybuje na západ rychlostí 14 mil za hodinu s tropickými bouřkovými větry dosahujícími 140 mil.

Varování před tropickými bouřemi, které znamenají hrozbu do 36 hodin, platilo pro karibské ostrovy Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Montserrat, Anguilla, Saba, Svatý Eustatius, Svatý Martin, Guadeloupe, Svatý Bartoloměj a St. Martin

Na Britských Panenských ostrovech také platí hlídka tropické bouře.

Tento infračervený satelitní snímek ukazuje tropickou bouři Fiona ve čtvrtek odpoledne 15. září 2022, jak se blíží k Leewardovým ostrovům. (NOAA – GOES-East)

„Pohyb na západ s určitým poklesem dopředné rychlosti se očekává během sobotní noci, s možným obratem na západ-severozápad v neděli,“ řekl expert NHC na hurikány Robbie Berg. „Podle předpovědi se očekává, že se střed Fiony bude v pátek večer a brzy v sobotu pohybovat přes Závětrné ostrovy a od soboty do neděle se bude pohybovat poblíž Panenských ostrovů a Portorika.“

Předpověď systém posílila, ale stav hurikánu se v příštích pěti dnech obává.

Ve středu v noci se Fiona stala tropickou bouří, když satelitní data ukázala, že tropická deprese 7 zesílila a udržovala maximální trvalý vítr o rychlosti přes 39 mil za hodinu. Zatím není známo, zda tropická bouře zasáhne Floridu nebo pevninu Spojených států.

Většina předpovědí bouřek ukazuje, že Fiona dělá intenzivní zatáčku severovýchodním směrem od Sunshine State. Poslední pětidenní trať obsahuje kužel nejistoty nad ostrovy Turks a Caicos a v úterý se blíží k jižním Bahamám s poryvy až 85 mph.

„Klíčové globální modely naznačují, že hurikán by mohl do konce prognózovaného období skončit kdekoli od východní Kuby po severovýchodní Bahamy,“ řekl Berg. „V současné době je oficiální předpověď trasy posunuta na jih a západ od předchozí předpovědi s ohledem na revidovanou výchozí situaci a obecný trend v navádění na trasu.“

Dříve ve čtvrtek prognostici nebyli ohromeni strukturou Fiony, nazývali ji „ostříhanou“ a „asymetrickou“ a poznamenali, že roztříštěný tvar se v blízké budoucnosti nepoddá velkému posílení. Dále mu brání silné severozápadní větry, které by měly bouři v příštích dnech narušit, ale nemusí stačit k tomu, aby vůbec nějakému zesílení zabránily.

15. září 1402 UTC: Tropická bouře Fiona se nachází přibližně 473 n mil východně od Leeward Islands. Očekává se, že Fiona bude v příštích několika dnech pokračovat v pohybu na západ a očekává se, že se tento víkend přesune poblíž Panenských ostrovů a Portorika. Předchozí údaje z výškoměru ukázaly, že Fiona měla moře vysoké až 21 stop. pic.twitter.com/qepJwkgb2x – NHC_TAFB (NHC_TAFB) 15. září 2022

„Současná Fionina tvrdost je důkazem její odolnosti vůči stříhání, které zažila za posledních 24 hodin,“ řekl Berg.

Navzdory environmentálním faktorům si Fiona dokázala udržet svou sílu.

Podmínky se však pro Fionu zhoršují, protože její jádro interaguje se suchým vzduchem a pravděpodobně bude ovlivněno pozemním rušením, když tento víkend a začátkem příštího týdne přechází přes části Velkých Antil.

V pondělí může Fiona interagovat s pohořím Hispaniola, které historicky oslabuje regulaci tropických bouří kvůli vlivu horského terénu na strukturu větru. Předpovědi však ve skutečnosti ukazují, že Fioniny větry rostou na síle asi 70 mil za hodinu přibližně ve stejnou dobu jako Hispaniola. Globální modely naznačují, že Fiona by se mohla stát hurikánem, podle dvoutýdenní předpovědi Colorado State University pro tropy.

„Zatímco se neočekává, že Fiona v krátkodobém horizontu výrazně zesílí, většina globálních modelů to do příštího týdne posílí na sílu hurikánu,“ uvedla CSU.

Na karibských ostrovech se o víkendu očekává vydatný déšť, přičemž celková velikost Hispanioly dosáhne maximálně 12 palců. Očekává se, že srážky na Závětrných ostrovech v pátek v noci spadnou 4 až 6 palců.

„Tyto srážky mohou mít za následek ojedinělé záblesky a záplavy ve městech spolu s izolovanými sesuvy bahna v oblastech s vyšším terénem,“ řekl Berg.

Hurikánová sezóna v současné době spadá do poloviny nejrušnějšího období pro tropickou aktivitu, od poloviny srpna do poloviny října.

Před sezónou prognostici National Oceanic and Atmospheric Administration předpověděli, že rok 2022 bude další nadprůměrnou sezónou v produkci bouřek po dvou sezónách, které lámou rekordy pro konkrétní bouře. Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) na začátku srpna zdvojnásobil svou předpověď. Sezóna však byla ve srovnání s předchozími sezónami pomalá.

Obvykle se osmá určená bouře objeví do 9. září nebo dříve a třetí hurikán do 7. září, ale sezóna tak vytvořila pět určených bouří a dva hurikány. Předpověď NOAA počítá s celkem 14-21 identifikovanými bouřkami do konce sezóny, 30. listopadu.

Zatímco věci byly klidné, CSU předpovídá, že tropy by mohly být v příštích dvou týdnech rušnější s 50% pravděpodobností nadprůměrné aktivity. CSU také dávala 40% šanci na normální aktivitu a 10% šanci na podprůměrnou aktivitu.