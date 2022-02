Ukázalo se, že raketa, která zasáhla Měsíc, nebyla od SpaceX. tak co to je?

Astronomové objevili v hlubokém vesmíru zvláštní objekt. Nejsou to mimozemšťané, ale s největší pravděpodobností jde o raketový objekt pozemského původu. Ale co je to za raketu? Jak ses tam dostal? Proč bys trefil měsíc?

Astronomové poprvé spatřeni v roce 2015 a domnívali se, že by mohlo jít o blízkozemní asteroid, přirozenou masu kamene nebo kovu, která se někdy v blízkosti naší planety odchýlí. Další pozorování ale odhalilo, že šlo o zanedbané tělo rakety.

Tento záhadný objekt byl z velké části zapomenut až do minulého měsíce, kdy astronom Bill Gray rozhodl, že je na a Samozřejmě kolize s Měsícem. Gray vypočítal, že stará raketa dopadne na povrch Měsíce 4. března 2022.

O jakou střelu jde?

Ve vesmíru jsou tuny zanedbaných raketových objektů a většina jejich cest je známá. Gray nejprve předpokládal, že jde o postradatelnou raketu SpaceX Falcon 9 vypuštěnou v roce 2015, která vynesla družici do vesmíru, poté neměla dostatek paliva k návratu na Zemi. John Giorgoni, inženýr NASA, ale zjistil, že záhadná raketa nemůže být od SpaceX.

No a co On je On ona?

Nyní se astronomové domnívají, že pravděpodobným viníkem je Čínská střela Dlouhý pochod 3Ckterá v roce 2014 vypustila kosmickou loď Chang’e-5 T1.

Pokud je to pravda, těleso rakety Long March 3C obíhá Sluneční soustavu již více než sedm let. Pomalu bude vtažen do měsíční gravitace a narazí na druhou stranu Měsíce rychlostí asi 5 700 mil za hodinu.

Budeme moci sledovat nehodu?

Bohužel, protože ovlivní stranu Měsíce, která není ze Země viditelná, nebudeme moci erupci pozorovat pomocí dalekohledů na zadním dvoře. zatímco to, Astronomové doufají, že budou sledovat pád pomocí robotických plavidel obíhajících kolem Měsíce. Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) společnosti NASA a indický Chandrayaan 2 mohou být umístěny tak, aby monitorovaly místo dopadu a doufejme, že i samotnou havárii.

I když je povrch Měsíce silně proražen, je extrémně vzácné vidět, že by na Měsíc dopadlo něco. Velmi málo dopadů bylo natočeno ze Země, ale snímky LRO zachycené v průběhu času byly nedávno odhaleny. Více než 200 nových nárazových otvorů.

Program monitorování dopadu Měsíce NASA monitoruje tmavé části Měsíce a hledá záblesky světla – výmluvné známky toho, že meteor dopadá na měsíční povrch rychlostí 45 000-160 000 mil za hodinu.

Jak tento záhadný objekt ovlivní Měsíc? Jakou velikost díry uděláš? Nalaďte si 4. března, abyste viděli výbuch. Zůstaňte informováni na nasa.gov.

Dean Regas je astronom na Cincinnati Observatory a autor Facts From Space! a „100 věcí, které vidíte na noční obloze“. Můžete ho kontaktovat na [email protected]