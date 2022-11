Tyto podivné věci jsou všechny zdravotní pomůcky – ale dokážete říct, o co jde?

Džinová lampa, která stříká

Nosebuddy, 17,99 GBP, mad-hq.com

Zařízení podobné žárovce tohoto džina je nádoba neti, která se používá k čištění dutin a zmírnění přetížení. Naplníte ji sterilním fyziologickým roztokem a nakloněnou špičkou nalijete vodu do jedné nosní dírky – nakloníte hlavu na stranu, vypustíte vodu z druhé nosní dírky, ucpete si jícny.

„Neti hrnce mohou být užitečné po nachlazení, při senné rýmě nebo jako pomoc při problémech s dutinami, kdy nahromadění hlenu v nose může způsobit nepohodlí,“ říká profesor Paul Shatrath, konzultant ušního, nosního a krčního chirurga v nemocnici Spire Heartswood. v Essexu.

„Uvolňuje přetížení, ale také čistí malé vláskové buňky v nose, což jim pomáhá začít znovu efektivně pracovat.“

A může to snížit počet hospitalizací způsobených Covidem. Studie zveřejněná v srpnu University of Georgia v USA se zabývala výplachem nosu dvakrát denně u 79 lidí s Covidem a zjistila, že to vedlo k osminásobku počtu hospitalizací, než je celostátní průměr.

„Výplach nosu je účinný, ale ke snížení rizika kontaminace by se měla používat převařená, destilovaná nebo chlazená voda,“ říká profesor Shathrath.

Nose kámo

Oprava laserem červeného světla

Theradome, od 699 GBP, theradomeforhairloss.co.uk

Může to vypadat jako cyklistická helma, ale Theradome prý léčí určité typy vypadávání vlasů.

Přilba vyzařuje do pokožky hlavy červené světlo, které stimuluje vlasové folikuly, což zvyšuje rychlost růstu vlasů v případech hormonálního řídnutí. Používejte helmu 20 minut dvakrát týdně.

„Studie ukázaly, že LLLT – nízkoúrovňová laserová terapie – může stimulovat růst vlasů,“ říká doktorka Anastasia Tiriano, konzultantka dermatologa a specialistka na vypadávání vlasů z Imperial College Healthcare NHS Trust v Londýně. Velké randomizované kontrolované studie prokázaly statisticky významný opětovný růst podle počtu vlasů [the number of hairs on the scalp] U mužů i žen po léčbě.

„Nicméně je zapotřebí více studií na podporu účinnosti.“

Dodává: „Působí pouze na některé typy vypadávání vlasů – zejména na mužskou a ženskou plešatost, a je důležité, aby před vyzkoušením LLLT provedl diagnózu odborník.“

Tato zařízení by neměli používat pacienti s melanomem pokožky hlavy nebo ti, kteří užívají některá antibiotika a diuretika.

Theradom

vrtací ošetření

Tvidler, od 29,95 GBP, tvidler.com

Vypadá to jako vrták z pružného silikonu, ale ve skutečnosti je Tvidler určen k čištění vosku z uší.

Výrobce tvrdí, že je to bezpečnější než použití vatových tyčinek, protože netlačí vosk do ucha. Jemně jej zasuňte do zvukovodu pohybem ve směru hodinových ručiček.

„Nepoužil bych to,“ říká profesor Shathrath. Kónický design se spoléhá na vrták, který vytlačuje nečistoty ven – to může fungovat na měkký vosk. Obávám se ale, že při ovlivnění vosku by mohl být některý zatlačen špatným směrem, což by to mohlo zhoršit. Ušní maz je tam z nějakého důvodu – chrání a čistí ucho, takže pokud tam není nahromadění, které ovlivňuje váš sluch nebo vám nezpůsobuje bolest, je lepší ho nechat být.

Nikdy byste však neměli používat vatový tampon. Pokud vás ušní maz obtěžuje, poraďte se se svým lékařem. Pokusí se použít kapky na změkčení vosku nebo vás promění v mikrosání.

Tweeter

prošívaný potah

pštrosí polštář85 liber, ostrichpillow.co.uk

Tento povlak, popisovaný jako „pohlcující polštář“, je navržen tak, aby vám pomohl spát nebo zdřímnout na cestách. Design blokuje světlo a hluk (je zde otvor pro ústa a nos), zatímco polstrování umožňuje pohodlně opřít hlavu o povrchy, jako je stůl nebo podnosový stolek v letadle.

Specialista na spánek Dr. Neil Stanley říká: „Lidé nejsou navrženi tak, aby spali vzpřímeně – máme odbourávat stres z našeho těla, když spíme, a to spolu se skutečností, že během spánku ve snu ztrácíte svalový tonus, díky kterému se opěrka hlavy. V letadle je těžké se dobře vyspat – ale může to pomoci. Určitě vyzkouším, jestli budu hodně létat na dlouhé vzdálenosti.

pštrosí polštář

těžká ruční souprava

Závaží prstů, od 32 GBP, fingerweights.com

Tato malá závaží (každá 10-30g) se nosí na prstech k jejich posílení nebo jako součást rehabilitace při stavech, jako je mrtvice nebo artritida.

„Pokud máte artritidu v prstech, je dobré cvičit, aby byly pružné a svaly kolem nich silné,“ říká Dr. Rod Hughes, konzultant revmatologa z Ashford a St Peter’s NHS Trust v Surrey. To může být jednoduše cvičení síly úchopu pomocí gumových míčků.

To zlepšuje sílu úchopu a větší hmotnost může vést k většímu zlepšení. Nevýhodou je, že vypadají matně, takže nemusí být vhodné, pokud máte špatný tvar nebo funkci rukou a prstů. Artróza často vede k tvorbě nové kosti s hrudkami kolem kloubů prstů. Není pravděpodobné, že by to způsobilo trvalé poškození, ale tlak na již zanícený kloub to může znepříjemnit.

závaží prstů

reproduktor

Y Brush, 108,99 GBP, y-brush.com

Tento ústní kousek má sonické štětiny (funguje jako elektrický zubní kartáček), které, jak tvrdí, dokážou vyčistit všechny vaše zuby za deset sekund. Test výrobce na 100 lidech zjistil, že odstraňuje o 15 procent více plaku než běžné čištění kartáčkem.

„Má zajímavý design, ale chybí mu silné důkazy, které máme pro konvenční zubní kartáčky,“ říká Dr Praveen Sharma, vědecký poradce Britské dentální asociace.

Je to jedna velikost pro všechny a každý zubař vám řekne, že mít jednu velikost pro všechny čelisti je téměř nemožné.

„Naproti tomu tradiční zubní kartáčky vám umožňují přizpůsobit si čištění zubů tak, aby vyhovovalo jakémukoli ústu bez ohledu na rozdíly, jako jsou mezery nebo velikost zubů.“

kartáč p

Získejte bok a stiskněte tento stroj, aby fungoval

Pso rituál79,99 GBP. pso-rite.co.uk

Tento plastový nástroj je popisován jako „nejrevolučnější samoobslužný masážní nástroj pro mobilitu a uvolnění svalů“.

Položíte zařízení na podlahu, položíte na něj jako push-up a poté zatlačíte dolů, dokud body na každé straně neproniknou do stehenních kostí na obou stranách.

Říká se, že tím masírujete sval zvaný psoas, který spojuje spodní část zad se stehenní kostí. Někteří fyzioterapeuti tvrdí, že napětí v tomto svalu je zodpovědné za velkou část bolesti zad a kyčlí.

„Psoasový sval je velmi hluboký sval,“ říká Will Bateman, fyzikální terapeut ze Surrey Physio. Nemůžete se na něm konkrétně protahovat ani pracovat, jako byste to sami necítili. Takže i když tento produkt může oblast promasírovat, nebude se zaměřovat na kapání. Kromě toho existuje určitá diskuse o tom, zda psoas způsobuje veškerou bolest, která je obviňována, nebo zda jsou etiologií problémy s ploténkami nebo osteoartróza kyčle.

Dávám přednost tomu, aby pacienti trávili čas prováděním dynamických protahovacích cvičení, jako je jóga, aby se zaměřili na všechny svaly v této oblasti, než aby se zaměřovali na bederní cvičení.