Mario Shigeru Miyamoto, tvůrce hry, stále „závislý“ na Pokémon GO

I po pěti letech se hra s rozšířenou realitou Niantic Pokemon GO Je stále stejně populární jako kdykoli předtím. Nejen nadšení trenéři jsou stále posedlí touto hrou.

Během 81. výroční valné hromady akcionářů společnosti Nintendo byli šéfové společností požádáni o jejich oblíbené hry a v poslední době se zdá, že tvůrce Mario, Shigeru Miyamoto, si stále užívá zážitek z Pokémonů na mobilních zařízeních.

Hlavním důvodem je, že se může zúčastnit celá jeho rodina a přátelé v sousedství. Zde je jeho úplná odpověď, s laskavým svolením oficiálního anglického překladu společnosti Nintendo:

“Hlavně inklinuji k hraní her, které jsem sám vytvořil, takže jsem nebyl příliš ovlivněn hrami jiných společností. První hra, která mě ovlivnila, když jsem začal pracovat na vývoji her, byl Pac-Man a od designu perspektiva, myslím, že Tetris je skvělý. Momentálně jsem závislý na Pokémon GO. Tato hra, kterou hraji se svou ženou, je splněným snem, když hraji hru s celou mojí rodinou. Pokémon GO si užívám s manželkou a přátelé v sousedství asi dva roky. Průměrný člověk, který hraje Pokémon GO v Japonsku, je asi 60 let starý generál. “