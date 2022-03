Uživatelé konzole Elite Dangerous se chystají vyřadit své lodě po zprávách o zrušení aktualizace • Eurogamer.net

Včera Frontier Developments oznámil Elite Dangerous, že právě to udělal Zrušte veškerý budoucí obsah a aktualizace pro konzole PlayStation a Xbox.

Hra nebyla stažena do režimu offline, ale stále větší počet fanoušků se nyní rozhoduje, že je čas definitivně ukotvit. Mnozí sdíleli příběhy svého času s vesmírným simulátorem na dlouhé vzdálenosti a také snímky jejich konečných destinací, když se loučili se svými smutnými galaktickými cestami.

„Konečná stanice. Byli skutečnými vůdci. Byli jste skvělou komunitou, jejíž součástí je. Je čas, aby tento hráč Xbox odešel do důchodu,“ napsal Jay Jones 5509 na redditu.





CMDR_Prestopia Komunita Elite Dangerous poděkovala za „zážitek jako žádný jiný“, ale nejnovější oznámení znamená, že jejich čas v galaxii „končí“.

„Chci poděkovat celé této komunitě za to, že byla nejlepší. Zaparkujte mou loď a odejděte do The View. o7.“





96- Ayed Sdílení nedávného snímku obrazovky s ostatními fanoušky Elite Dangerous s poznámkou, že „Colonia bude moje trvalé kotviště. Byla to zábava o7.“





Abdul Majeed Abdul Majeed 161 Sdíleli také sérii snímků galaxií. „Sbohem sbohem a o7 od tohoto hráče PS4,“ napsali.





Ostatní, jako __železná stěna__vyjádřili svou naději, že se převody účtů stanou věcí v budoucnu, a řekli: „Noriega Port je mou domovskou základnou již 5 let. Nyní odejdu do důchodu svého Xbox Commander. O7 Piloti.“





ve stejnou dobu, Kinvictus Skončil pozitivněji a popřál všem „šťastný nový začátek“ na PC. Napsali: „Můj poslední snímek obrazovky na konzoli (XBONE/XSX). Byli to skuteční vůdci.“





Jak tuto novinku vnímáte? Dejte nám vědět do komentářů.