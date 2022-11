Poslední cesta hurikánu Lisa

Video nahoře: Nejnovější předpověď prvního varování meteorologů Podle Národního centra pro hurikány je od středeční noci nyní Lisa tropickou bouří poblíž Belize, severní Guatemaly a jihovýchodního Mexika. Lisa poprvé dopadla na pevninu jako hurikán poblíž Belize City asi v 17:20. Od 23:00 je Lisa 60 mil západně od Belize City. Má maximální vítr o rychlosti 60 mph a pohybuje se na západ rychlostí 12 mph Počasí | radar | hurikány | Provoz | uLocal | Facebook | Twitter | Floridě nehrozí žádné nebezpečí, uvedli meteorologové pro WPBF First Warning Weather. Podle NHC mohou části Střední Ameriky zaznamenat až 10 palců deště. Srážky by mohly vést k bleskovým záplavám a bouřím pravděpodobně až 7 stop na středoamerickém pobřeží poblíž Belize, uvedl NHC. Informativní: První průvodce přežitím hurikánu 2022 WPBF 25 Varování Pozorování a varování před tropickou bouří Varování platí v: Pobřeží Belize Chetumal až Puerto Costa Maya, Mexiko Varování před tropickou bouří znamená, že podmínky jsou očekávané do 36 hodin. SLEDUJTE: WPBF 25 Storm Pants: Pomalé bouře Toto přichází, když se hurikán Martin řítí do Atlantského oceánu a Florida pokračuje v obnově po hurikánu Ian. Zůstaňte v obraze s nejnovějšími aktualizacemi počasí s aplikací WPBF 25 News. Stáhnout si ho můžete zde.

Kávový fanatik. Přátelský fanoušek zombie. Oddaný praktik popkultury. Zlý obhájce cestování. Typický organizátor.