21 miniher FF7 Rebirth, seřazených od nejhorších po nejlepší

Ach, tady jsme s opravdovým poraženým v malé hře, protože jsme tam skoro zapomněli dát tuhle hru – tolik si pamatujeme. (Možná jsme také zapomněli na střílení po kolejích v Corelu… je to minihra? Nevím. Určitě to bylo zapomenutelnější než tento záznam.)

Tady je věc… Když jsem si prohlížel screenshoty z miniher, uvědomil jsem si, že Glide de Chocobo nenávidím tak moc, jak jsem si myslel. On ona čin Naučil mě, jak překonávat neuvěřitelné výšky Cosmo Canyonu…ale má to těžké učení. Ano, je to krásný pták, ale tato hra není zábavná. Chocobo ve skutečnosti není schopen zapnout svůj vlastní let, takže v podstatě propadáte stylu, když se snažíte zasáhnout poryvy vzduchu z fanoušků, abyste se neustále pohybovali přes cíle, z nichž každý je očíslován a započítává se do skóre na konec.

Glide de Chocobo inspiruje ten extrémně frustrující pocit neustálého padání jen z přistání na plošině. V Glide de Chocobo je velmi snadné ztratit výšku a velmi rychle se ocitnete na zemi. Vysaje to z vašeho života veškeré nadšení, takže budete nešťastní, když nevyhnutelně narazíte na zem.

Ano, pomáhá vám naučit se orientovat v této oblasti a památky jsou tam rozhodně velmi krásné. Ale radši už tuto hru hrát nebudu. – Claire Jacksonová